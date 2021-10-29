Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 октября 2021 года рассказывает, что Рыбам не следует забывать о друзьях, а Ракам следует прислушиваться к интуиции.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 октября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Император"
Проявите силу. В отношениях продемонстрируйте важность. А на работе профессионализм.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях добавьте страсти. А на работе беритесь за новый проект.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Достойно работайте и получите результат. В отношениях ждите маленьких сюрпризов. А на работе требуйте премии.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Верховная жрица"
Прислушайтесь к интуиции. На работе услышьте голос сердца, а в отношениях не забывайте слышать внутренний голос.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях будет тяжело, но вы справитесь. На работе проанализируйте свою работу.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка жезлов"
Защищайте то, что вам принадлежит. В отношениях не допускайте ревности. На работе следует действовать активнее.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Нужно погрузиться в чувства. В любви прибавьте больше секса. А в движении по карьерной лестнице прислушивайтесь к внутренним чувствам.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Добавьте упрямство. В отношениях продемонстрируйте свои сильные стороны. А на работе смело продвигайте вперед.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Императрица"
В отношениях следует развиваться. На работе пора овладеть новыми умениями. Действуйте энергично в отношениях.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Звезда"
Вам светит счастливая звезда. В отношениях надейтесь на лучшее. На работе начните что-нибудь новое.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Девятка мечей"
Впереди вас ждут испытания. На работе следует просто пережить этот период. В отношениях с вашим сердцем могут сделать больно.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Шестерка кубков"
Не забывайте о друзьях. В отношениях помните о приятных воспоминаниях. На работе избегайте серьезных вызовов.
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