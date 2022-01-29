Гороскоп на 29 января 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 29 января 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 января 2022 года рассказывает, что Овнам нужно остерегаться прошлого, а Близнецам следует овладеть внутренней мудростью.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 января 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Тройка мечей"

Остерегайтесь воспоминаний прошлого. В отношениях не ищите причин для ссор. На работе избегайте конфликтов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не создавайте себе проблем. В любви не стоит ссориться. В рабочих вопросах не поддавайтесь на провокации.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Верховная жрица"

Освойте внутреннюю мудрость. В отношениях прислушайтесь к голосу интуиции. А в рабочих моментах – к внутреннему голосу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Отшельник"

Пора отдохнуть. Отделитесь немного от партнера или партнерши. В движении по карьерной лестнице сделайте паузу.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях следует понять, что вы хотите от второй половинки. А на работе работайте более тщательно.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Король мечей"

Продемонстрируйте характер. В отношениях не делайте больно второй половинке. В движении по карьерной лестнице покажите силу воли.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Дела улучшаются. В отношениях наслаждайтесь счастьем. Действуйте профессионально на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект – вот ваше основное оружие. В любви проявите мудрость. Действуйте взвешенно на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Откройте ваше сердце пошире. Раскройтесь на день в любви. Добавьте немного эмоций в рабочие дела.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Справедливость"

Ищите баланс. В отношениях уравновешивайте ум и эмоции. На работе помните о последствиях своих поступков.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Иерофант"

Хороший день для заключения договоров. Отношения следует узаконить. В рабочих вопросах будьте осторожны с бумагами.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях проявите свои лучшие черты. А на работе возьмите отгул.

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