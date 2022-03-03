Гороскоп на 3 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 3 марта 2022 г. рассказывает, что Близнецам следует стать более уверенными в себе, а Козорогам – работать над чувствами.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 3 марта 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Император"
Сконцентрируйтесь. В отношениях пора расти. На работе следует проявить профессионализм.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Добавьте лёгкости. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе прибавьте энтузиазм.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Вам нужно стать увереннее в себе. На работе попытайтесь прорываться вперед. А в отношениях летайте, как бабочка.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Семерка жезлов"
Развивайте внутри себя огонь. Именно он должен вдохновлять вас на новые свершения. В рабочих вызовах защищайте свои позиции.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Десятка кубков"
Наслаждайтесь успехом. В отношениях двигайтесь навстречу счастью. На работе ситуация – просто замечательная.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Девятка мечей"
Не позволяйте страхам и кошмарам пленить вас. В отношениях прислушивайтесь к интуиции. А на работе не стоит комплексовать.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король жезлов"
Освойте себя. В отношениях нужно стать увереннее в себе. На работе не забывайте заявлять о себе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Дурак"
Решитесь сделать первый шаг. В отношения иногда добавляйте немного наивности. А на работе начните новый проект.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Туз пентаклей"
Почувствуйте свою силу. В отношениях раскройте свое сердце. А на работе – потенциал.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Двойка кубков"
Работайте над чувствами. В отношениях не забывайте о дружбе. На работе не оскорбляйте других.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Месяц"
Не обманывайте себя. В любви поработайте над комплексами из прошлого. На работе остерегайтесь врагов.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Умеренность"
Ищите баланс, а найдя его, не теряйте. В отношениях уравновесьте ваши стремления. На работе защищайте внутреннее пламя.
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