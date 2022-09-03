Гороскоп на 3 сентября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают осознать свою уникальность.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 3 сентября 2022 года рассказывает, что Ракам следует позаботиться о крепкой почве, а Львам следует ожидать плодов своей деятельности.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 3 сентября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Паж жезлов"
Добавьте энергичность. В отношениях попробуйте что-нибудь новое. А на работе нужно решить, куда двигаться дальше.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Правосудие"
Найдите баланс. В отношениях сбалансируйте чувства и эмоции. На работе следует отдохнуть.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Двигайтесь вперед. В любви не делайте больно партнеру. Не подвергайтесь проблемам на работе.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Башня"
Позаботьтесь о крепкой почве. В отношениях все может измениться. На работе не забывайте о запасном варианте.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Императрица"
Ваши действия должны принести плоды. В отношениях выходите на новый уровень. На работе ждите развития.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В любви не отвергайте ухаживаний. На работе попробуйте что-нибудь новое.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Ожидайте новых побед. В отношениях все складывается лучше. На работе запланируйте новые достижения.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Мир"
Дела улучшаются. В любви выберите одну цель. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Дьявол"
Впереди вас ждут соблазны. Сами решайте стоит ли им поддаться. На работе остерегайтесь врагов.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Повешенный"
Все течет, все меняется. В отношениях остерегайтесь перемен. А на работе ищите новые возможности.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Четверка мечей"
Пора отдохнуть. В отношениях отправляйтесь на свидание. А на работе возьмите отпуск.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Обретайте новые знания. Развивайте отношения. Действуйте активно на работе.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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