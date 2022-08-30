Гороскоп на 30 августа 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают уверенность в завтрашнем дне.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 30 августа 2022 года. рассказывает, что Скорпионам следует ожидать перемен, а у Весов настало время для развития.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 30 августа 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Семерка кубков"
Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях не стоит иметь несколько целей. На работе выберите одну цель.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Четверка мечей"
Нужно отдохнуть. В отношениях возьмите паузу. А на работе – наслаждайтесь новогодним отдыхом.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Повешен"
Измените свое отношение к ситуации. В отношениях присмотритесь повнимательнее к партнеру или партнерше. На работе не нагружайте себя слишком сильно.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Дьявол"
Впереди вас ждут соблазны. В отношениях решайте, стоит ли им поддаться. А на работе их лучше избегать.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Ваши победы близки. В любви действуйте решительно. А на работе не сдержите творческие порывы.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях задумайтесь, что и как вы делаете. На работе рассматривайте несколько вариантов развития событий.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Императрица"
Время для развития пришло. В отношениях пора выйти на новый уровень. А на работе старайтесь начать новый проект.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Башня"
Все меняется. В отношениях вам могут поступить больно. А на работе следует позаботиться о крепком фундаменте.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Двигайтесь вперед. Добавьте смелости в отношениях. На работе не бойтесь препятствий.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, как нужно действовать, но боитесь сделать первый шаг. В любви защищайте свое сердце. На работе вас могут оскорбить.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Паж жезлов"
Интеллект – ваша сильная сторона. В отношениях проявите интеллектуальную составляющую, а на работе – профессионализм.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Паж пентаклей"
Работайте над новыми достижениями. В отношениях ждите большего. На работе смело действуйте, невзирая на вызовы.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Читайте также: