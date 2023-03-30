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Гороскоп на 30 марта 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1204
Время на прочтение
3 мин
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Гороскоп на 30 марта 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: pexels.com

Карты Таро позволяют больше узнать о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 30 марта 2023 рассказывает, что Раки должны продемонстрировать силу, а Скорпионы должны защищать свои позиции.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 30 марта 2023 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Уверенно двигайтесь к победе. В отношениях завоевывайте новые вершины. На работе старайтесь лучшего.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Туз жезлов"

Разместите драйву во все, что вы делаете. В отношениях займитесь страстным сексом. На работе покажите лидерские качества.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Отшельник"

Сейчас пора побыть наедине. В отношениях нужно сделать паузу. А на работе стоит отдохнуть и уйти в отпуск.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Сила"

Пора продемонстрировать силу. В отношениях сбалансируйте плоть и разум. На работе ждите новых вызовов.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Колесница"

Время для перемен настало. Отправляйтесь со второй половинкой в романтическое путешествие. А на работе ждите командировки.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз кубков"

Вас переполняют чувства. В отношениях окунитесь в них. А на работе лишние эмоции будут только вам мешать.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Император"

Позаботьтесь о крепких корнях. В отношениях прислушивайтесь к внутреннему голосу. На работе проявите профессионализм.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Семерка мечей"

Не дайте никому вас обидеть. В отношениях защищайте свои позиции, а на работе – свою правоту.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не тратьте впустую свои ресурсы. В отношениях научитесь не начинать бесполезные ссоры. В движении по карьерной лестнице лучше сделать паузу.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Императрица"

Вы расцветаете как цветок. Добавьте развитию вашим отношениям. А на работе пора выйти на следующий уровень.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж пентаклей"

Произведите анализ ваших финансов. В отношениях пройдите тест деньгами. Ищите более интересную работу.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка мечей"

Вам могут сделать больно. В отношениях спрячьте свое сердце. На работе остерегайтесь врагов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
1204
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