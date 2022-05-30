Гороскоп на 30 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют работать со своей тенью.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 30 мая 2022 рассказывает, что Стрельцам нужно быть сдержанными, а Ракам наполнить отношения чем-то новым.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 30 мая 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Смерть"
Время перемен наступило. В отношениях измените свое отношение к партнеру. А на работе смените качество своего труда.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Маг"
Освойте силу внутри вас. В любви сбалансируйте эмоции и рациональное начало. В решении рабочих вопросов уверенно двигайтесь вперед.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Тройка кубков"
Празднуйте маленькие победы. В отношениях решитесь на первый шаг. А на работе сплотите вокруг себя коллектив.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Императрица"
Плодородие – вот ваше кредо. Наполните ваши отношения чем-нибудь новым. В рабочих вопросах начните новый проект.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Девятка мечей"
Будет тяжело, но вы справитесь. В отношениях спрячьте ваше сердце немного дальше. Добавьте холод в вашем поведении на работе.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Двигайтесь только вперед. В любви не сдерживайте своих порывов. Добавьте энергичности в движении по карьерной лестнице.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Королева мечей"
Интеллект ваше оружие. Проявите интеллектуальную составляющую в отношениях. Действуйте активно на работе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Справедливость"
Баланс – ключевое слово дня. В отношениях нужно искать баланс, а на работе – «золотую середину» между карьерой и личной жизнью.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Туз мечей"
Защищайтесь от всего, что сваливается на вас. В любви добавьте больше креатива. А на работе будьте сдержанны и спокойны.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Поработайте сегодня над эмоциями. В отношениях раскройте более широкое сердце. На работе не бойтесь проявлять эмоции.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Все улучшается. В отношениях вы вышли на новый уровень. В рабочих вопросах найдите единомышленников.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Король жезлов"
Сопротивляйтесь проблемам. В любви не делайте больно друг другу. На работе защищайтесь от противников.