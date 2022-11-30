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Гороскоп на 30 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
6113
Время на прочтение
2 мин
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Гороскоп на 30 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: ТСН.ua

Карты Таро позволяют лучше себя понимать.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 30 ноября 2022 года рассказывает, что Скорпионам следует идти на компромисс, а Девам следует действовать, но не торопясь.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 30 ноября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Нужно экономить. В отношениях перестаньте ссориться. На работе задумайтесь, рационально ли вы используете средства.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Звезда"

Вам светит счастливая звезда. Рабочие процессы сегодня будут успешными. А в отношениях отправляйтесь на удачное свидание.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет тяжело. В отношениях вам могут поступить больно. На работе – впереди испытания.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка кубков"

Ищите единомышленников. На работе найдите друзей. В отношениях не забывайте о друзьях.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Впереди – победа. В отношениях выходите на новый уровень. В рабочих вопросах ситуация улучшается.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Делайте шаги, но маленькие. В отношениях не надейтесь на большое развитие. На работе просите о повышении.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Воспользуйтесь вашим умом лучше. В отношениях не делайте больно второй половинке. На работе смело продвигайтесь вперед.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Двойка кубков"

Надо идти на компромисс. В отношениях нужно доверять друг другу. На работе следует расслабиться.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король пентаклей"

Нужно больше профессионализма. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрых людей. На работе необходимо усилить свои усилия.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Паж пентаклей"

Надо не бояться рисковать. На работе предлагайте новые идеи. В отношениях пройдите проверку денежными средствами.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка мечей"

Вас ждут испытания. В любви может быть больно. На работе остерегайтесь врагов.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз кубков"

Работайте над чувствами. В отношениях работайте над чувствами. На работе прислушивайтесь к интуиции.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Дата публикации
Просмотры
6113
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