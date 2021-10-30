Гороскоп на 30 октября для всех знаков зодиака по картам Таро.

Гороскоп на 30 октября для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро позволяют узнать, что будет дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 30 октября 2021 г. рассказывает, что Тельцам могут сделать больно, а Ракам следует научиться правильно использовать свои ресурсы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 30 октября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь плодами своего труда. В отношениях позвольте себе иногда проявлять слабость. А на работе – лучше отдохнуть.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Тройка мечей"

Будет больно. В отношениях вас могут оскорбить. А на работе – сказать, что вы не дорабатываете.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Королева мечей"

Развивайте свой разум. В отношениях вы можете показаться высокомерным или высокомерным. А на работе пришло время двигаться дальше.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Королева пентаклей"

Научитесь правильно использовать свои ресурсы. В отношениях планируйте развитие. На работе следует начать копить средства.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Башня"

Все, что вы так усердно строили, может сломаться. В отношениях новые чувства следует строить на обновленном фундаменте.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Умеренность"

Не переливайте из пустого в пустое. В отношениях важно найти баланс. На работе нужно приобщиться к золотой середине.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Королева жезлов"

Вы – чистая энергия. Направьте ее в нужное русло в отношениях. А на работе пойми, куда лучше ее направить.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Паж кубков"

Ваши чувства бушуют. В отношениях отважьтесь на первый шаг. На работе попробуйте добавить немного эмоций в свое дело.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вы будете чувствовать себя обворованными. В отношениях ждите очередного вызова. А на работе вас могут оскорбить словами.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не создавайте сами себе проблемы. В отношениях будет тяжело. На работе придется отвечать за свои слова.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка мечей"

Впереди вас ждут испытания. На работе следует просто пережить этот период. В отношениях с вашим сердцем могут сделать больно.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди – новые открытия. В отношениях нужно действовать, а не ждать. На работе запланируйте дальнейшее движение.

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