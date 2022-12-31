Гороскоп на 31 декабря 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают уверенность в своих действиях.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 31 декабря 2022 года рассказывает, что Рыбам нужно искать опору на работе, а Львов могут оскорбить.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 31 декабря 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Двойка кубков"
Ищите тех, кто вас поддержит. В отношениях не забывайте о дружеских эмоциях. На работе запланируйте дальнейшее развитие.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Двигайтесь вперед. В любви добавьте драйву. На работе действуйте активнее.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Туз мечей"
Интеллект – основное ваше оружие. В отношениях не забывайте о боли. На работе проявите профессионализм.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Туз кубков"
Прыгайте в страсть. В любви отважьтесь на большее. На работе не скрывайте чувства.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Пятерка мечей"
Вас могут оскорбить. В отношениях скрывайте ваши чувства. На работе попытайтесь защитить свою позицию.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Девятка жезлов"
Вы загоняете себя в пределы. В любви лишние эмоции вам будут мешать. На работе поступайте так, чтобы не создавать себе проблем.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Сила"
Продемонстрируйте силу. В любви проявите характер. А на работе – профессионализм.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Работайте и получите результат. В отношениях проявите благодарность. А движении по карьерной лестнице смело преодолевайте вызовы.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В любви больше доверяйте партнеру. Надейтесь на лучшее на работе.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Король пентаклей"
Можете достичь того, чего хотите — главное — приложить усилия. Двигайтесь вперед в отношениях. На работе следует выбрать цель для развития.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Работайте над вашими идеями. В любви действуйте активнее. На работе работайте изо всех сил.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Семерка мечей"
Не чувствуйте себя обворованными. В любви вам могут совершить больно. Ищите больше опоры на работе.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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