Гороскоп на 31 марта 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 31 марта 2023 года рассказывает, что Близнецам нужно искать точку опоры, а Скорпионы могут смело двигаться вперед.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 31 марта 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Маг"

Вы добились немало. В отношениях ищите лучшего. Задумайтесь, почему вы ходите на работу и есть ли от этого значительный эффект.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Тройка кубков"

Не забывайте отмечать маленькие успехи. В отношениях отправляйтесь в романтическое путешествие. На работе возьмите отгул.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Умеренность"

Ищите точку опоры. В отношениях найдите баланс. В движении по карьерной лестнице найдите то, что будет вас вдохновлять.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж жезлов"

Проявите активность. В любви прибавьте огня. На работе пора задуматься над стратегией развития.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Королева кубков"

Прислушивайтесь к мудрым советам. В отношениях проявите больше эмоций. А на работе они будут только вам мешать.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Повешенный"

Не совершайте ошибок, чтобы не "висеть вверх" дрожью. В отношениях измените свое отношение к ситуации. На работе ожидайте перемен.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Будет больно, но вы справитесь. В любви вам могут поранить сердце. Избегайте вызовов на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка жезлов"

Смело двигайте вперед. В отношениях выйдите на новый уровень. Действуйте более активно в решении рабочих вопросов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Десятка мечей"

У вас очень мало силы, сконцентрируйтесь на ее восстановлении. В отношениях остерегайтесь коварных людей, а на работе – проблем.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Дьявол"

Вас ждут соблазны. В любви погрузитесь в страсть. А на работе избегайте неприятностей.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В отношениях остерегайтесь комплексов. На работе не бойтесь ваших страхов.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Впереди – победы. Добивайтесь лучшего в отношениях. А на работе – замахнитесь на новые вершины.

Также читайте Война закончится в двух условиях: астролог назвал успешные даты для контрнаступления ВСУ

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Ретроградный Меркурий закончился. Собрали вам советы, что нужно делать.

Читайте также:

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год