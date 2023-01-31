Гороскоп на 31 января 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 31 января 2023 года рассказывает, что Рыбам нужно помнить, что все меняется, а Тельцам – стремиться к большему.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 31 января 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка мечей"

Будет тяжело. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. Сделайте паузу в работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Паж мечей"

Интеллект – вот ваше основное оружие. В любви стремитесь к большему. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. Запланируйте что-нибудь хорошее на этот день. На работе насладитесь отдыхом.

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РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Девятка кубков"

Вы добились немало. Потому сегодня нужно расслабиться. На работе не ждите новых вызовов.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Королева мечей"

Защищайте свои позиции. В любви закройте ваше сердце. Поразмышляйте над вызовами на работе.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Колесница"

Двигайтесь вперед. Отправляйтесь в путешествие со второй половинкой. На работе сейчас все складывается как нельзя лучше.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Четверка жезлов"

Пора выходить на новый уровень. В отношениях ждите приятных сюрпризов. А на работе – повышение.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Король кубков"

Работайте над чувствами. В любви позвольте себе больше. На работе пора понять, что делать дальше.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Десятка кубков"

Наслаждайтесь всем. В отношениях цените то, что есть. На работе – все прекрасно.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Любовники"

Ищите дружеское плечо. В отношениях не забывайте о дружбе. Ищите единомышленников на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Освойте что-нибудь новое. В любви следует работать над чувствами. На работе не забывайте обучаться.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все меняется. Помните, что отношения можно потерять. На работе – смотрите под ноги.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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