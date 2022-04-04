Гороскоп на 4 апреля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют успокоиться в трудные минуты.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 марта 2022 рассказывает, что Раки должны продемонстрировать силу, а Скорпионы должны защищать свои позиции.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 марта 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Уверенно двигайтесь к победе. В отношениях завоевывайте новые вершины. На работе старайтесь лучшего.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Туз жезлов"
Добавьте драйву во все, что вы делаете. В отношениях займитесь страстным сексом. На работе укажите лидерские качества.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Отшельник"
Сейчас пора побыть наедине. В отношениях нужно сделать паузу. А на работе следует отдохнуть и уйти в отпуск.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Сила"
Пора продемонстрировать силу. В отношениях сбалансируйте плоть и разум. На работе ждите новых вызовов.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Колесница"
Время для перемен настало. Отправляйтесь со второй половинкой в романтическое путешествие. А на работе ждите командировки.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Туз кубков"
Вас переполняют чувства. В отношениях окунитесь в них. А на работе лишние эмоции будут только вам мешать.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Император"
Позаботьтесь о крепких корнях. В отношениях прислушивайтесь к внутреннему голосу. На работе проявите профессионализм.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Семерка мечей"
Не дайте никому вас обидеть. В отношениях защищайте свои позиции, а на работе – свою правоту.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не тратьте впустую свои ресурсы. В отношениях научитесь не начинать бесполезные ссоры. В движении по карьерной лестнице лучше сделать паузу.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Императрица"
Вы расцветаете как цветок. Добавьте развитию вашим отношениям. А на работе пора выйти на следующий уровень.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Паж пентаклей"
Произведите анализ ваших финансов. В отношениях пройдите тест деньгами. Ищите более интересную работу.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка мечей"
Вам могут поступить больно. В отношениях спрячьте свое сердце. На работе остерегайтесь врагов.
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