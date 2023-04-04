Гороскоп на 4 апреля 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют овладеть своими эмоциями.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 апреля 2023 года рассказывает, что Овнам светят счастливые звезды, а Тельцам следует проявить активность.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 апреля 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Звезда"
Вам светит счастливая звезда. Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В отношениях любите друг друга. На работе следует расслабиться.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Только вперед. В отношениях проявите активность. В движении по карьерной лестнице – не останавливайтесь.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Сконцентрируйтесь. В любви выберите общую цель для движения. В работе следует определиться, что вы действительно хотите.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Вы добились немало. В отношениях позвольте и партнеру или партнерше сделать что-нибудь. На работе – все в порядке.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Солнце"
Все налаживается. В отношениях наслаждайтесь теплыми чувствами. Действуйте активно на работе.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Пятерка мечей"
Остерегайтесь измен. В любовных перипетиях вам могут поранить сердце. На работе попытайтесь не показывать свои чувства.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Десятка жезлов"
Вы сами делаете для себя трудности. В отношениях ждите новых вызовов, а на работе – новых проблем.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Король жезлов"
Продемонстрируйте характер. В любви будет тяжело. А на работе следует продемонстрировать профессионализм.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Паж пентаклей"
Впереди – новые возможности. Попробуйте что-нибудь новое в отношениях. В движении по карьерной лестнице ищите интересные варианты для развития.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка кубков"
Вы добились того, что хотели. В отношениях заботитесь друг о друге. А на работе попытайтесь осознать, зачем вам испытания.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Колесница"
Время для перемен настало. В отношениях решите куда-нибудь вместе. А на работе вас ждут командировки.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все течет, все меняется. В отношениях двигайтесь вперед к общей цели. А на работе стоит позаботиться о запасном варианте.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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