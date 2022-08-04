Гороскоп на 4 августа 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют найти сопротивление в жизни.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 августа 2022 года рассказывает, что Скорпионам не стоит избегать проблем, а Девам следует добиваться успеха.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 августа 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка мечей"
Отдохните. Попытайтесь расслабиться в отношениях. На работе лучше позаботьтесь об отгуле или отпуске.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Императрица"
Вас собирать плоды своего успеха. В отношениях ждите плодов. В движении по карьерной лестнице стремитесь большего.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Двигайтесь вперед. В любви добавьте драйву. На работе ждите новых вызовов.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Ожидайте вознаграждения. В отношениях надейтесь на приятные сюрпризы. В работе покажите, на что вы способны.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Шестерка кубков"
Доверяйте друг другу. В любви действуйте энергично. А на работе стоит вспомнить старых друзей.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Королева пентаклей"
Упорно добивайтесь успеха. В отношениях попробуйте поработать над одной финансовой целью. Действуйте убедительно на работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Император"
Крепко стойте на ногах. В любви проявите характер, а на работе – профессионализм.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Не избегайте проблем. В отношениях придется все расставить на свои места. На работе ждите новых проблем.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Башня"
Все уничтожится. В любви будет тяжело. На работе подготовьте запасный вариант.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Король пентаклей"
Работайте и получите результат. В отношениях продемонстрируйте силу. На работе покажите авторитетность.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Туз кубков"
Прислушайтесь к интуиции. В отношениях старайтесь выслушать вторую половинку. В движении по карьерной лестнице не делайте остановок.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Туз жезлов"
Станьте огнем. В любви прибавьте секса. А на работе – просто не останавливайтесь.
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