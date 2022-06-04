Гороскоп на 4 июня 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают постижение истины нашего бытия.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 июня 2022 года рассказывает, что Львам нужно праздновать маленькие победы, а Ракам необходимо сбалансировать свои чувства.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 июня 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Башня"
Время перемен наступило. Не сопротивляйтесь им. В отношениях возможны изменения. А на работе у вас могут убрать землю из-под ног.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Король пентаклей"
Удача будет идти рядом с вами. В отношениях прислушивайтесь к советам мудрого человека. На работе обсудите сложившуюся ситуацию с шефом.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Смерть"
Не сопротивляйтесь изменениям. Любовь может разбиться как чашка. Попытайтесь сменить место работы.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Маг"
Сбалансируйте свои чувства и чувства. В отношениях уравновесьте рациональное и эмоциональное. А в работе ищите золотую середину.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Тройка кубков"
Пора праздновать маленькие победы. В отношениях чаще ходите на свидание. На работе устройте корпоратив.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Императрица"
Плодородие – вот ваше ключевое слово сегодня. Станьте полноводной рекой в отношениях. А работа принесет плоды.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Получите вознаграждение за свои действия. В отношениях ждите приятных сюрпризов. А на работе – на маленькую премию.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Король мечей"
Будьте холодны как сталь. В любви не делайте больно второй половинке. А на работе проявите характер.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Ситуация улучшается. В отношениях задумайтесь о накоплении. Работайте плодотворно на работе.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Туз мечей"
Прорубайте себе путь в проблемах. В отношениях проявите интеллектуальную составляющую. Добавьте энергичность на работе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Пора открывать сердце. В отношениях вы сейчас – на коне. Действуйте решительно на работе.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Справедливость"
Ищите баланс. В любви найдите его основание. Действуйте здраво на работе.