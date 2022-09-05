Гороскоп на 5 сентября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро позволяют лучше понять себя.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 5 сентября 2022 года рассказывает, что у Раков все меняется, а Львам не стоит забывать об интуиции.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 5 сентября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Паж жезлов"
Проявите энергию. В отношения прибавьте страсти. А на работе покажите все, на что вы способны.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Правосудие"
Помните о равновесии. В отношениях уравновесьте чувства и эмоции. А на работе проявите профессионализм.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Смело двигайтесь вперед. Не оскорбляйте вторую половинку. В рабочих вопросах вы обязательно все решите.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Башня"
Все меняется. В любви позаботьтесь о крепком фундаменте. А на работе – о запасном варианте.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Императрица"
Не забывайте об интуиции. На работе прислушивайтесь к внутреннему голосу. А на работе рассчитывайте на подсказку судьбы.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. На работе двигайтесь навстречу новым вызовам, а в отношениях не противьтесь новому.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Победы уже близко. В любви надейтесь на лучшее. На работе вы получите то, что хотите.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Мир"
Ищите баланс. В любви найдите достойного партнера, а на работе – крепкую опору.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Дьявол"
Вас ждут соблазны. В любви сами решайте, поддаться или нет. На работе остерегайтесь злых людей.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Повешенный"
Посмотрите на ситуацию с другой точки зрения. В любви стремитесь к новым ощущениям. А на работе все может измениться.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Четверка мечей"
Пора отдохнуть. В любви стоит немного притормозить. А на работе уместно взять отгул.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Работайте и овладевайте новыми знаниями. На работе следует удвоить усилия. А в отношениях проявите новые черты характера.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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