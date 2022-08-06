Гороскоп на 6 августа 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют больше понять себя.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 августа 2022 года рассказывает, что Рыбам нужно быть более выносливыми, а Девам следует найти "золотую середину".
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 августа 2022 г. года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Паж кубков"
Надо открыть сердце. В отношениях отважьтесь на нежность. На работе добавьте эмоциональности.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Смерть"
Ожидайте перемен. В любви все пойдет кувырком. На работе ждите новых вызовов.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Маг"
Уравновесьте свои чувства внутри. В отношениях сбалансируйте эмоции и рациональное. В рабочих моментах поступайте разумно.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Тройка кубков"
Пора отдыхать. В отношениях отправляйтесь на свиданиях. А на работе нужно собраться на корпоратив.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Нужно делать выбор. В отношениях может быть больно. На работе нужно отдохнуть.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Умеренность"
Не переливайте из пустого в пустое. В любви найдите "золотую середину". В движении по карьерной лестнице делайте паузы.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Повешенный"
Все изменится. В отношениях не стоит ссориться. На работе ожидайте, что все изменится.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Возможны конфликты. В любви не нужно конфликтовать. В рабочих вызовах остерегайтесь врагов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вы знаете, что делать, но боитесь. В отношениях следует преодолеть свои страхи. На работе будет тяжело.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Тройка жезлов"
Впереди – новые открытия. В любви попробуйте что-нибудь новое. На работе начните новый проект.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Десятка мечей"
Ожидайте испытаний. В отношениях скрывайте эмоции. На работе остерегайтесь врагов.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Паж жезлов"
Будьте активны. В отношениях добавьте огня. А на работе следует быть выносливее.
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