Гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро позволяют узнать больше о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 декабря 2021 г. рассказывает, что Рыбам могут сделать больно, а Ракам не стоит бояться сделать первый шаг.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 декабря для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Теперь вам может быть больно. Вы запутались, но вы знаете правильные ответы. В отношениях лучше не напрягаться. На работе нужно отдохнуть.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Дьявол"

Впереди вас ждут искушения. Только вам решать стоит им поддаться. На работе нужно расслабиться. В отношениях займитесь страстным сексом.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Влюбленные"

Двигайтесь к цели в отношениях вместе. На работе вам нужен отдых. Начните доверять окружению.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях решитесь на что-то большее. На работе научитесь сопротивляться проблемам.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Сила"

Сбалансируйте ваши эмоции и чувства. На работе проявите профессионализм. А в отношениях добавьте перспективы для роста.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Справедливость"

Вам нужно умиротворение. На работе уйдите в отпуск. В отношениях не провоцируйте скандалы.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж мечей"

Пользуйтесь вашим разумом как оружием. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. На работе сопротивляйтесь новым вызовам.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Вы добились немало. В отношениях старайтесь расслабиться. На работе начните новый проект.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Смело отправляйтесь на завоевание чего-нибудь нового. В отношениях выбирайте надежного партнера. На работе действуйте активнее.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Четверка мечей"

Пора отдохнуть. В отношениях возьмите паузу. А на работе – отгул. Надо больше времени посвятить себе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не нужно создавать себе проблем. В отношениях попробуйте работать над ними вместе. А на работе следует позаботиться о защите своих позиций.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка мечей"

Вам могут поступить больно. Защищайте свое сердце. На работе избегайте конфликтов.