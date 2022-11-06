Гороскоп на 6 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки Вселенной.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 декабря 2021 г. рассказывает, что Рыбам могут сделать больно, а Ракам не стоит бояться сделать первый шаг.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 декабря для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Теперь вам может быть больно. Вы запутались, но знаете правильный ответ. В отношениях лучше не напрягаться. На работе нужно отдохнуть.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Дьявол"
Впереди вас ждут искушения. Только вам решать, стоит им поддаться. На работе нужно расслабиться. В отношениях займитесь страстным сексом.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Влюбленные"
Двигайтесь к цели в отношениях вместе. На работе вам нужен отдых. Начните доверять окружающим.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях отважитесь на нечто большее. На работе научитесь сопротивляться проблемам.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Сила"
Сбалансируйте ваши эмоции и чувства. На работе проявите профессионализм. А в отношениях добавьте перспективы для роста.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Справедливость"
Вам нужно умиротворение. На работе уйдите в отпуск. В отношениях не провоцируйте скандалы.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж мечей"
Пользуйтесь вашим разумом как оружием. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. На работе сопротивляйтесь новым вызовам.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Вы добились немало. В отношениях старайтесь расслабиться. На работе начните новый проект.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Смело отправляйтесь на завоевание чего-нибудь нового. В отношениях выбирайте надежного партнера. На работе действуйте активнее.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Четверка мечей"
Пора отдохнуть. В отношениях возьмите паузу. А на работе – отгул. Надо больше времени посвятить себе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не нужно создавать себе проблем. В отношениях попробуйте работать над ними вместе. А на работе следует позаботиться о защите своих позиций.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка мечей"
Вам могут сделать больно. Защищайте свое сердце. На работе избегайте конфликтов.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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