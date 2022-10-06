Гороскоп на 6 октября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 октября 2022 года рассказывает, что Львам не стоит доверять своим страхам, а Скорпионам следует любить свое тело.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 октября года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Император"

Вы наполнены вдохновением и хорошими идеями. Насладитесь отношениями сегодня. На работе лучше отдохнуть.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. Добивайтесь того, чего хотите. В отношениях выбирайте достойный вариант.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Сила"

Контролируйте свои собственные действия, эмоции и состояние. На работе лучше понять, чего вы хотите дальше. В отношениях стремитесь к балансу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Луна"

Относитесь к своим неудачам, как к возможности учиться и развиваться. На работе следует улучшить свое моральное состояние, а в отношениях обретите спокойствие.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Двойка мечей"

Не разрешайте страхам сдерживать вас. Отвечайте своим ожиданиям, а не ожиданиям других. На работе будьте благодарны за все, чего вы добились.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз мечей"

Прощайте себя и учитесь на ошибках. На работе уважайте свои границы и просите других соблюдать их.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Маг"

Вселенная очень щедра, поэтому с благодарностью принимайте его дары в отношениях. На работе наполните вашу жизнь возможностями и успехом и счастьем.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Императрица"

Любите свое тело и облик. В отношениях ухаживайте за второй половинкой. На работе задумайтесь о развитии.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Верховная жрица"

Отпускайте прошлое и живите настоящим. Не осуждайте ни себя, ни других на работе. В отношениях действуйте активнее.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева кубков"

Будьте прекрасны – и изнутри, и снаружи. На работе достигайте результата. В отношениях добавьте страстного секса.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж кубков"

Относитесь к собственному телу с любовью и заботой. В отношениях вы достойны любви и уважения. На работе успокойте свой разум.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Иерофант"

Найдите баланс внутри себя. В отношениях ищите крепкую опору. На работе заключайте удачные договоры.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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