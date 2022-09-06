Гороскоп на 6 сентября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро – это нестандартный путь познания себя.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 сентября 2022 года рассказывает, что Скорпионам следует плодотворно работать, а Львам – стремительно двигаться вперед.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 сентября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях рассматривайте разные варианты. На работе уместно рассматривать разные направления.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Императрица"
Работайте над развитием. В любви выходите на новый уровень. На работе развивайте новые проекты.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Паж жезлов"
Добавьте энергичность. В любви смело двигайтесь вперед. На работе проявите инициативу.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Король пентаклей"
Завоевывайте новые территории. В отношениях начните доминировать. На работе покажите профессионализм.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Двигайтесь быстро вперед. В любви не раните партнера. На работе продемонстрируйте мастерство.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Император"
Найдите уверенность в себе. В отношениях проявите силу. А на работе нужно четко действовать.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король жезлов"
Вы – огонь. В отношениях разрешите этому огню плавно гореть. На работе воплощайте в жизнь что-нибудь новое.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Плодотворно работайте и получите результат. В отношениях иногда позвольте себе расслабляться. На работе работайте не покладая рук.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Королева кубков"
Работайте над чувствами. В отношениях не позволяйте своему сердцу болеть. На работе прислушивайтесь к интуиции.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Десятка жезлов"
Не создавайте себе сами проблем. В отношениях будет тяжело. На работе не берите на себя то, что не сможете осилить.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Паж мечей"
Защищайте свои позиции. В отношениях не стоит ссориться. На работе могут возникнуть конфликтные ситуации.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать, но не хотите. В отношениях следует переждать бурю. На работе попытайтесь не выяснять отношения.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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