Гороскоп на 6 сентября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 сентября 2022 года рассказывает, что Скорпионам следует плодотворно работать, а Львам – стремительно двигаться вперед.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 сентября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях рассматривайте разные варианты. На работе уместно рассматривать разные направления.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Императрица"

Работайте над развитием. В любви выходите на новый уровень. На работе развивайте новые проекты.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Паж жезлов"

Добавьте энергичность. В любви смело двигайтесь вперед. На работе проявите инициативу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Король пентаклей"

Завоевывайте новые территории. В отношениях начните доминировать. На работе покажите профессионализм.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Двигайтесь быстро вперед. В любви не раните партнера. На работе продемонстрируйте мастерство.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Император"

Найдите уверенность в себе. В отношениях проявите силу. А на работе нужно четко действовать.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король жезлов"

Вы – огонь. В отношениях разрешите этому огню плавно гореть. На работе воплощайте в жизнь что-нибудь новое.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Плодотворно работайте и получите результат. В отношениях иногда позвольте себе расслабляться. На работе работайте не покладая рук.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Королева кубков"

Работайте над чувствами. В отношениях не позволяйте своему сердцу болеть. На работе прислушивайтесь к интуиции.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не создавайте себе сами проблем. В отношениях будет тяжело. На работе не берите на себя то, что не сможете осилить.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж мечей"

Защищайте свои позиции. В отношениях не стоит ссориться. На работе могут возникнуть конфликтные ситуации.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать, но не хотите. В отношениях следует переждать бурю. На работе попытайтесь не выяснять отношения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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