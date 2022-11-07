Гороскоп на 7 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 7 ноября 2022 г. рассказывает, что Овнам нужно добавить больше страсти в отношения, а Львам – отказаться от того, что не дает развиваться.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 7 ноября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди – новые возможности. В отношениях нужно добавить больше страсти. А на работе – уверенности в себе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от возможностей, которые вам предлагают. В отношениях выбирайте достойный вариант. На работе поразмышляйте над тем, чего вы действительно хотите.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Семерка жезлов"

Защищайте то, что вам дорого. В отношениях нужно крепко стоять на своем. А на работе – сопротивляться разным испытаниям.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Сегодня вам не нужны бесполезные ссоры. В отношениях нужно больше работать вместе. А на работе – избегать новых вызовов.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Пора отказываться от того, что не дает вам развиваться. На работе избегайте врагов. В отношениях вам могут поступить больно.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Страшный суд"

Помните, что за свои слова и поступки придется отвечать. В отношениях и на работе следует больше думать о последствиях.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите вознаграждение за свою работу. В отношениях сопротивляйтесь проблемам. На работе требуйте премии.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут оскорбить. В отношениях придется скрыть свое сердце. А на работе – ждите новых вызовов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Королева пентаклей"

Добивайтесь успеха. В отношениях завоевывайте новые вершины, а в движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что сделать, но боитесь сделать первый шаг. Поэтому – овладейте собой. На работе нужно больше работать над успехом.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесница"

Смело двигайтесь вперед. В отношениях отправляйтесь на свидание. А на работе вас ждут командировки.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка кубков"

Не забывайте о старых связях. В отношениях возвращайтесь к старым друзьям. На работе действуйте активнее.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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