Гороскоп на 7 октября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают овладеть своим путем.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 7 октября 2022 года рассказывает, что Девам следует поразмыслить над запасными вариантами на работе, а Стрельцам – работать над чувствами.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 7 октября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Не тратьте лишних средств. В отношениях следует понять, к какой цели вы стремитесь. На работе найдите больше сил для развития.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Четверка мечей"
Надо успокоиться и двигаться вперед. В отношениях вам нужно отдохнуть. А на работе – взять отпуск.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не создавайте себе проблем сами. На работе избегайте конфликтов. А в отношениях – новых вызовов.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Тройка мечей"
Ожидайте боли. В отношениях попытайтесь защитить свое сердце. А на работе остерегайтесь новых вызовов.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Королева мечей"
Вовсю защищайте свои позиции. В любви действуйте осторожно. На работе проявите интеллектуальную составляющую.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Башня"
Все может уничтожиться до основания. Но на новом фундаменте в отношениях легче строить. На работе ищите запасный вариант.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Справедливость"
Хватит переливать из пустого в пустое. В отношениях действуйте разумно. На работе сбалансируйте эмоции и чувства.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Королева жезлов"
Добавьте страсти. На работе проявите силу. А в отношениях займитесь безумным сексом.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Паж кубков"
Работайте над чувствами. В отношениях добавьте страсти. А на работе прислушивайтесь к голосу сердца.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Смело отправляйтесь к своей цели. На работе добавьте энергичность. В отношениях требуется больше выдержки.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Император"
Укажите, что вам можно доверять. В отношениях попробуйте немного расслабиться. На работе продемонстрируйте уверенность.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Императрица"
Расцвет вас сопутствует. В отношениях нужно выйти на новый уровень. Предложите на работе новый проект.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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