Гороскоп на 7 сентября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять интуицию.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 7 сентября 2022 года рассказывает, что Близнецов могут оскорбить, а Девы устали.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 7 сентября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Королева кубков"
Раскройте свой потенциал. В любви действуйте открыто. На работе прислушивайтесь к интуиции.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Десятка жезлов"
Вы берете на себя большее, чем можете преодолеть. В отношениях вас ждут испытания. На работе будет тяжело.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Тройка мечей"
Вас могут оскорбить. В отношениях вас ждут новые вызовы. А на работе скройте ваши чувства.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Луна"
Скрытое может стать очевидным. В любви работайте над собственными комплексами. На работе ужасы могут вылезть на поверхность.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Ситуация улучшается. В отношениях откройте свои чувства. На работе пора немного отдохнуть.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Вы устали. В отношениях будет нелегко. В движении по карьерной лестнице пора отдохнуть.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Тройка кубков"
Празднуйте маленькие победы. В отношениях наслаждайтесь успехом. На работе не забывайте об отдыхе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Смело двигайтесь вперед. В отношениях идите навстречу второй половинке. На работе уважайте свою позицию.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Солнце"
Вам светит солнце. В отношениях не стоит ссориться. А в движении по карьерной лестнице сейчас нет препятствий.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Вы получаете маленькие, но вознаграждения. В отношениях ждите сюрпризов. А на работе надейтесь на премию.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Король мечей"
Пытайтесь смягчить ваш характер. В отношениях покажите ваше доброе сердце. А на работе смело двигайтесь вперед.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Десятка кубков"
Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В любви пора расслабиться. А на работе возьмитесь за новый проект.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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