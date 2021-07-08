Гороскоп на 8 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Подсказки карт Таро не стоит игнорировать.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 8 июля 2021 рассказывает, что Овнам не стоит зацикливаться на мелочах, а Тельцам стоит добавить экспрессии в отношения.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 8 июля 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не зацикливайтесь на мелочах. В отношениях возможны ссоры. На работе не пропагандируйте конфликтов.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Паж жезлов"
Вы сейчас — огонь. Добавьте экспрессии в отношения. А на работе проявите активность.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Королева рентаклей"
Ситуация улучшится. В отношениях прислушайтесь к совету мудрой женщины. А на работе найдите финансовый проект.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Откройте свою душу шире. В любви погрузитесь в эротические приключения. Добавьте драйва на работе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Туз пентаклей"
Дела идут в гору. В любви ожидайте приятностей. А на работе ожидайте премии.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Умеренность"
НЕ переливайте из пустого в порожнее. В любви ищите гармонию. В движении по карьерной лестнице найдите баланс с личной жизнью.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Королева кубков"
Вас переполняют эмоции. Дайте им выход в отношениях. На работе действуйте, прислушиваясь к голосу сердца.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Повешенный"
Найдите точку опоры и измените взгляд на мир. В отношениях возможны изменения. В карьере надейтесь к худшему.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Страшный суд"
За свои поступки придется расплачиваться. В любви избавьтесь свои страхов, а на работе — комплексов.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Тройка жезлов"
Вы знаете, куда двигаться. Но нужно сделать только первый шаг — или в отношениях, или в карьере.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Четверка жезлов"
Счастье — рядом. В отношениях нужно выйти на новый уровень. А на работе стоит начать новый проект.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Двойка кубков"
Ищите единомышленников. В любви идите навстречу друг другу. А на работе найдите верных вам коллег.
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