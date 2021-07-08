Гороскоп на 8 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 8 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Подсказки карт Таро не стоит игнорировать.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 8 июля 2021 рассказывает, что Овнам не стоит зацикливаться на мелочах, а Тельцам стоит добавить экспрессии в отношения.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 8 июля 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не зацикливайтесь на мелочах. В отношениях возможны ссоры. На работе не пропагандируйте конфликтов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Паж жезлов"

Вы сейчас — огонь. Добавьте экспрессии в отношения. А на работе проявите активность.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Королева рентаклей"

Ситуация улучшится. В отношениях прислушайтесь к совету мудрой женщины. А на работе найдите финансовый проект.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Откройте свою душу шире. В любви погрузитесь в эротические приключения. Добавьте драйва на работе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Туз пентаклей"

Дела идут в гору. В любви ожидайте приятностей. А на работе ожидайте премии.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Умеренность"

НЕ переливайте из пустого в порожнее. В любви ищите гармонию. В движении по карьерной лестнице найдите баланс с личной жизнью.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Королева кубков"

Вас переполняют эмоции. Дайте им выход в отношениях. На работе действуйте, прислушиваясь к голосу сердца.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Повешенный"

Найдите точку опоры и измените взгляд на мир. В отношениях возможны изменения. В карьере надейтесь к худшему.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Страшный суд"

За свои поступки придется расплачиваться. В любви избавьтесь свои страхов, а на работе — комплексов.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Тройка жезлов"

Вы знаете, куда двигаться. Но нужно сделать только первый шаг — или в отношениях, или в карьере.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка жезлов"

Счастье — рядом. В отношениях нужно выйти на новый уровень. А на работе стоит начать новый проект.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Двойка кубков"

Ищите единомышленников. В любви идите навстречу друг другу. А на работе найдите верных вам коллег.

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