Гороскоп на 9 августа 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют больше понять свою судьбу.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 августа 2022 года рассказывает, что Львам следует двигаться вперед, а Близнецам будут мешать комплексы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 августа 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Император"

Проявите силу. В отношениях продемонстрируйте силу. На работе покажите профессионализм.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Дьявол"

Ожидайте искушений впереди. В отношениях сами решите стоит ли поддаться этим соблазнам. А на работе ждите новых вызовов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Лун"

Скрытое станет явным. В любви вам будут мешать комплексы. А на работе – собственные страхи, поэтому боритесь с ними.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях совершайте победоносное движение. А на работе ждите успеха.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь вперед. В любви добавьте драйву. На работе следует начать что-то новое.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Умеренность"

Не переливайте из пустого в пустое. В любви ищите "золотую середину". На работе нужно больше сконцентрироваться на будущем.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Тройка кубков"

Нужно делать маленькие праздники. В отношениях идите на свидание. На работе запланируйте корпоратив.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Возможно, что-то стоит менять. В работе могут быть проблемы. В отношениях закаляйте ваше сердце.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Фото: ТСН.ua

Работайте над отношениями. Задумайтесь, почему вы находитесь в этих отношениях. На работе добавьте эмоциональности.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут оскорбить. В любви вас могут обидеться. На работе следует больше отдыхать.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Король мечей"

Спрячьте ваше сердце. В любви ждите новых испытаний. На работе остерегайтесь врагов.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Девятка жезлов"

Будет тяжело. В отношениях ждите проблем. В работе добавьте активность.

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