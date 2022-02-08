Гороскоп на 9 февраля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро ответы на самые важные вопросы.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 февраля 2022 года рассказывает, что Водолеям следует открыть свое сердце, Львам нужно расслабиться.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 февраля 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Императрица"
Ваши начинания будут успешными. Наслаждайтесь плодами отношений. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Получите вознаграждение за вашу деятельность. В отношениях надейтесь на приятные сюрпризы. А на работе, может быть, получите премию.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Смело двигайтесь к избранной цели. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. В рабочих вызовах продемонстрируйте силу.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Маг"
Сбалансируйте свои силы и способности. В любви уравновесьте чувства и разум. На работе покажите профессионализм.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Тройка кубков"
Устройте вечеринку. В отношениях отправляйтесь вместе на свидание. А на работе время от времени устраивайте маленькие пирушки.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Смерть"
Изменения – только на пользу. В любви все может кардинально поменяться. В движении по карьерной лестнице тоже не стоит удивляться изменениям.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж жезлов"
Продемонстрируйте внутренний огонь. В отношениях добавьте страсти. А на работе пора показать силу.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Работайте на свое благо. В отношениях выберите цель, к которой следует стремиться. На работе именно честный труд принесет ценные плоды.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Туз пентаклей"
Дела улучшаются. В любовных перипетиях вас ждет успех. В работе проблемы разрешатся сами собой.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Умеренность"
Взвесьте все, что у вас есть. В отношениях не переливайте из пустого в пустое. На работе не стоит беспокоиться.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Королева кубков"
Откройте свое сердце. В любви двигайтесь навстречу друг другу. Прислушивайтесь к голосу сердца.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Повешенный"
Все изменится. В любви смените свою тактику. В движении по карьерной лестнице не оступитесь.
Читайте также:
- Лунные и солнечные затмения-2022: точные даты и влияние
- Таропрогноз на 2022 год: что карты нам прочат
- Мистический прогноз на 2022 год: что руны нам прочат
- Супермесяц 2022: даты и влияние
- Луна без курса-2022: в чем таится угроза, что нужно делать и чего лучше избегать
- Уран вернулся к директному движению: что нужно делать и что категорически запрещено
- Прямое движение Меркурия 2022: чем оно отличается от ретроградного и что нужно делать