Гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют лучше понять свои мечты.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 октября 2021 рассказывает, что Ракам следует позаботиться о прочный грунт, а Львам стоит ожидать плодов своей деятельности.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Паж жезлов"
Добавьте энергичности. В отношениях попробуйте что-то новое. А на работе надо решить, куда двигаться дальше.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Правосудие"
Найдите баланс. В отношениях сбалансируйте чувства и эмоции. На работе стоит отдохнуть.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Двигайтесь вперед. В любви не делайте больно партнеру. НЕ подвергайте проблемы на работе.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Башня"
Позаботьтесь о прочный грунт. В отношениях все может измениться. На работе не забывайте о запасном варианте.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Императрица"
Ваши действия должны принести плоды. В отношениях выходите на новый уровень. На работе ожидайте на развитие.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В любви не отвергайте ухаживаний. На работе попробуйте что-то новое.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Ожидайте новые победы. В отношениях все складывается как нельзя лучше. На работе запланируйте новые достижения.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Мир"
Дела улучшаются. В любви выберите одну цель. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Дьявол"
Впереди вас ожидают искушения. Сами решайте, стоит ли им поддаться. На работе остерегайтесь врагов.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Повешенный"
Все течет, все меняется. В отношениях остерегайтесь изменений. А на работе ищите новые возможности.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Четверка мечей"
Время отдохнуть. В отношениях отправляйтесь на свидание. А на работе возьмите отпуск.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Приобретайте новые знания. Развивайте отношения. Действуйте активно на работе.
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