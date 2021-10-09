Гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют лучше понять свои мечты.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 октября 2021 рассказывает, что Ракам следует позаботиться о прочный грунт, а Львам стоит ожидать плодов своей деятельности.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж жезлов"

Добавьте энергичности. В отношениях попробуйте что-то новое. А на работе надо решить, куда двигаться дальше.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Правосудие"

Найдите баланс. В отношениях сбалансируйте чувства и эмоции. На работе стоит отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Двигайтесь вперед. В любви не делайте больно партнеру. НЕ подвергайте проблемы на работе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Башня"

Позаботьтесь о прочный грунт. В отношениях все может измениться. На работе не забывайте о запасном варианте.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Императрица"

Ваши действия должны принести плоды. В отношениях выходите на новый уровень. На работе ожидайте на развитие.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В любви не отвергайте ухаживаний. На работе попробуйте что-то новое.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Ожидайте новые победы. В отношениях все складывается как нельзя лучше. На работе запланируйте новые достижения.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Мир"

Дела улучшаются. В любви выберите одну цель. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Дьявол"

Впереди вас ожидают искушения. Сами решайте, стоит ли им поддаться. На работе остерегайтесь врагов.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Повешенный"

Все течет, все меняется. В отношениях остерегайтесь изменений. А на работе ищите новые возможности.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка мечей"

Время отдохнуть. В отношениях отправляйтесь на свидание. А на работе возьмите отпуск.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Приобретайте новые знания. Развивайте отношения. Действуйте активно на работе.

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