Гороскоп на картах Таро для Львов на 2026 год: что ждет в любви, финансах, карьере и здоровье

Лев / © Credits

Для Львов 2026 проходит под символом внутренней зрелости и контролируемой силы. Карта Силы говорит не о давлении, а об умении управлять эмоциями, воздействовать мягко и осознанно. Это год, когда подлинный авторитет формируется не громкостью, а последовательностью действий.

Карты рекомендуют направлять энергию не на борьбу, а на конструктивные цели.

Любовь и отношения — Императрица

В сфере любви 2026 год для Львов выглядит благоприятным и теплым. Императрица символизирует близость, заботу и развитие отношений.

Для тех, кто в паре, возможны:

углубление эмоциональной связи;

вопросы семьи, дома или общих планов;

чувство стабильности и поддержки.

Одинокие Львы могут оказаться в центре внимания и получить шанс на отношения, которые будут строиться на взаимном уважении.

Бизнес и деньги — Шестерка Пентаклей

Финансовая сфера в 2026 году будет связана с балансом между получением и отдачей. Шестерка Пентаклев указывает на финансовую помощь, бонусы или поддержку со стороны других.

Возможны:

выгодные договоренности;

справедливое распределение ресурсов;

финансовое облегчение после сложного периода

Карты советуют внимательно относиться к условиям сделок и не брать на себя излишних обязательств.

Саморазвитие и карьера — Император

В профессиональной сфере 2026 год может стать для Львов годом укрепления позиций. Император символизирует структуру, ответственность и лидерство.

Год благоприятен для:

руководящих ролей;

управленческих решений;

построения четкой карьерной стратегии

Карты отмечают, что успех будет зависеть от дисциплины и умения брать ответственность за последствия собственных решений.

Здоровье — Четверка Жезлов

В вопросах здоровья 2026 год для Львов в целом выглядит стабильным. Четверка Жезлов символизирует восстановление, поддержку со стороны близких и потребность в комфортной среде.

Карты советуют:

не игнорировать отдых;

больше времени проводить в кругу семьи или друзей;

обращать внимание на психоэмоциональный комфорт.

2026 год для Львов – это время осознанной силы, стабилизации и реализации амбиций без лишнего давления. Карты таро советуют действовать уверенно, но с уважением к собственным границам и возможностям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.