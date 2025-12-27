Гороскоп на картах Таро для Рыб на 2026 год: что ждет в любви, финансах, карьере и здоровье

Рыбы / © ТСН.ua

2026 год для Рыб может стать периодом внутренних перемен и переосмысления, когда карты Таро советуют доверять интуиции и внимательнее относиться к собственному эмоциональному состоянию.

Общая энергия года — Верховная Жрица

Для Рыб 2026 будет проходить под знаком интуиции, тишины и глубинных процессов. Верховная Жрица символизирует скрытые знания, внутреннюю работу и осознание того, что не все следует делать публично или спешно. Год может потребовать большее наблюдение, чем активных действий.

Карты рекомендуют доверять внутреннему голосу и не торопиться с окончательными выводами.

Любовь и отношения — Двойка Кубков

В сфере любви 2026 год для Рыб выглядит гармоничным. Двойка Кубков символизирует взаимность, партнерство и эмоциональное равновесие.

Для тех, кто в отношениях, возможны:

укрепление связи;

чувство поддержки и равенства;

важные договоренности.

Одинокие Рыбы могут встретить человека, с которым возникнет искреннее чувство без напряжения и драматизма.

Бизнес и деньги — Королева Кубков

Финансовая сфера в 2026 году для Рыб тесно связана с эмоциональным состоянием. Королева Кубков символизирует чувствительность и сопереживание, но и риск принимать финансовые решения на эмоциях.

Возможны:

нестабильные доходы;

желание помогать за другие средства собственных ресурсов;

расходы, связанные с семьей или близкими.

Карты советуют четко определять финансовые рамки и не брать на себя больше, чем можете разрешить.

Саморазвитие и карьера — Повешенный

В профессиональной сфере 2026 может выглядеть как период паузы или задержки. Повешен символизирует изменение взгляда, просмотр целей и необходимость посмотреть на ситуацию под другим углом.

Год благоприятен для:

переосмысление профессионального пути;

обучение и внутренняя подготовка;

отказа от того, что больше не работает.

Карты подчеркивают: задержки могут быть полезны, если использовать их для осознания.

Здоровье — Девятка Кубков

В вопросах здоровья карты говорят о восстановлении и удовольствии от жизни. Девятка Кубков символизирует комфорт, заботу о себе и чувство благодарности.

2026 Рыбам важно:

позволять себе отдых;

не игнорировать эмоциональные потребности;

поддерживать состояние внутреннего покоя.

Карты советуют избегать излишеств и искать баланс между удовольствием и умеренностью.

2026 год для Рыб – это время внутренней тишины, интуитивных решений и переосмысления жизненных направлений. Карты таро советуют не спешить, беречь собственный ресурс и доверять происходящим внутри процессам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

