Гороскоп на картах Таро для Скорпионов на 2026 год: что ждет в любви, финансах, карьере и здоровье

Скорпион / © ТСН.ua

2026 для Скорпионов может принести переломные события, когда карты таро советуют быть готовыми к изменениям в отношениях, финансах и профессиональной сфере и не держаться за прошлое.

Общая энергия года — Смерть

Для Скорпионов 2026 будет проходить под знаком завершений и обновления. Карта смерти символизирует не потери, а радикальные изменения, после которых открывается новый этап. Год может принести расставание с исчерпавшим себя — взглядами, связями или форматами жизни.

Карты советуют не сопротивляться изменениям и разрешить процессам завершиться естественно.

Любовь и отношения — Страшный Суд

В сфере любви 2026 для Скорпионов связан с переосмыслением прошлого. Карта Суда указывает на важные разговоры, возвращение к незакрытым темам или окончательные решения.

Для тех, кто в отношениях, возможны:

серьезные шаги по поводу будущего пара;

завершение затяжных конфликтов;

переход на новый уровень откровенности.

Одинокие Скорпионы могут столкнуться с кармическими встречами или возвращением человека из прошлого.

Бизнес и деньги — Пятерка Пентаклей

Финансовая сфера в 2026 году может оказаться нестабильной. Пятерка Пентакли символизирует период ограничений или ощущения нехватки ресурсов.

Возможны:

временные финансовые затруднения;

необходимость пересмотра бюджета;

зависимость от внешних обстоятельств.

Карты подчеркивают: поддержка рядом, но важно не замыкаться и обращаться за помощью, когда это нужно.

Саморазвитие и карьера — Маг

В профессиональной сфере 2026 открывает для Скорпионов новые возможности. Маг символизирует инициативу, силу умысла и способность создавать новые реальности.

Год благоприятен для:

запуска новых проектов;

смены профессионального направления;

самостоятельных решений и лидерства.

Карты советуют не сомневаться в собственных способностях и действовать осознанно.

Здоровье — Десятка Жезлов

В вопросах здоровья карты обращают внимание на перегрузку. Десятка Жезлов символизирует чрезмерную ответственность и усталость.

2026 Скорпионам важно:

уменьшить нагрузку;

делегировать часть дел;

следить за уровнем стресса.

Карты предупреждают, что игнорирование переутомления может привести к истощению.

2026 год для Скорпионов – это время глубоких изменений и перезагрузки. Карты таро советуют смело закрывать старые главы, не держаться за прошлое и использовать новые возможности для обновления жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

