Гороскоп на картах Таро на 1 января 2026 года: неожиданный старт для Овнов и важный выбор для Весов

1 января – это не день достижений, а день настройки. То, с каким состоянием вы проснетесь и какие мысли позволите себе в этот день, будет формировать эмоциональный фон всего января. Таро на 1 января 2026 года показывает, где стоит довериться процессу, а где уже сегодня сделать маленький, но точный шаг. Для некоторых знаков день станет символическим стартом, для других моментом глубокого выбора.

Гороскоп Таро на 1 января для всех знаков зодиака

Овен — Туз Жезлов

Новый импульс и внутренний огонь. Даже если день проходит спокойно, у вас появляется четкое чувство: я знаю, с чего начать . Запишите идею – она станет точкой роста.

Телец — Король Кубков

Эмоциональная зрелость и покой. Вы входите в год без лишних драм, с пониманием своих чувств. Прекрасный день для примирений и теплых разговоров.

Близнецы — Паж Жезлов

Любопытство, легкость и новости. Возможна неожиданная идея, сообщение или мнение, которое изменит настроение. День для открытости нового.

Рак — Десятка Пентаклей

Чувство стабильности и родственной опоры. Вы начинаете год с мыслью о безопасности, доме и долгосрочных целях. Красивый знак на финансы и семью.

Лев — Сила

Вы входите в новый год с внутренней уверенностью. Без необходимости что-либо доказывать — вы уже знаете, кто вы и на что способны. День спокойной силы.

Дева — Тройка Пентаклей

Планирование, сотрудничество и постепенный старт. Даже в праздничный день вы мыслите практически. Хорошо обсуждать планы и договариваться.

Весы — Влюбленные

Первый день года задает вопрос выбора. Это может быть внутреннее решение или осознание с кем и с чем вы хотите идти дальше. Важно быть честными с собой.

Скорпион — Королева Мечей

Ясность и трезвый взор. Вы четко понимаете, что оставили в прошлом году. День без иллюзий, но с внутренней свободой.

Стрелец — Колесо Фортуны

Год начинается с ощущения движения. Даже если пока ничего не происходит снаружи, вы чувствуете: изменения уже запущены.

Козерог — Четверка Жезлов

Стабильность и чувство почвы под ногами. День для дома, традиций и внутреннего покоя. Хороший старт года без спешки.

Водолей — Туз Мечей

Четкая мысль и новое видение. Вы входите в год с идеей или решением, которое постепенно станет определяющим. День внутренней ясности.

Рыбы — Шестерка Кубков

Мягкое, ностальгическое настроение. Вы упоминаете важное, но без боли. День для теплых эмоций и сохранение внутренней нежности.

1 января 2026 года – это не старт марафона, а настройка компаса . Карты Таро показывают: не обязательно действовать, достаточно почувствовать направление . Для Овнов день дает импульс, для Весов важный выбор, а для других знаков спокойный и честный вход в новый год.

