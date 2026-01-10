- Дата публикации
Гороскоп на картах Таро на 10 января 2026: день внутренней опоры для Тельцов и важный выбор для Весов
10 января способствует заземлению и спокойному принятию решений. Карты Таро подсказывают, где стоит опереться на стабильность, а где наконец сделать выбор.
Это день, когда эмоции утихают, а логика и чувство меры выходят на первый план. Гороскоп на картах Таро на 10 января 2026 г. говорит о балансе между желанием и реальностью, между внутренним спокойствием и необходимостью действовать. Для Тельцов день станет опорой, а для Весов – моментом окончательного решения.
Овен — Двойка Жезлов
Пора определить направление. Вы видите несколько вариантов, но еще не шагнули. День подходит для стратегического выбора.
Телец — Королева Пентаклей
Внутренняя стабильность и забота о себе. День способствует созданию комфорта, финансовой уверенности и чувству почвы под ногами.
Близнецы — Паж Кубков
Мягкие эмоции и неожиданные приятные моменты. День может принести теплое сообщение или откровенный разговор.
Рак — Четверка Жезлов
Чувство безопасности и поддержки. День хорошо подходит для дома, семьи и спокойного завершения дел.
Лев — Сила
Внутренняя выдержка. Вам не нужно ничего доказывать — спокойная уверенность сегодня работает лучше давления.
Дева — Семерка Пентаклей
Ожидание результатов. Вы на правильном пути, но день советует не торопить события и дать процессам созреть.
Весы — Влюбленные
Ключевой выбор. Вопрос может касаться отношений, договоренностей или внутренней позиции. Важно выбирать честно.
Скорпион — Король Мечей
Ясность и трезвое мышление. День подходит для серьезных разговоров и решений без эмоционального давления.
Стрелец — Тройка Жезлов
Взгляд на будущее. Вы видите перспективу и готовы планировать следующие шаги. Хороший день для стратегий.
Козерог — Восьмерка Пентаклей
Сосредоточенный труд. День способствует наведению порядка и постепенному вхождению в рабочий ритм.
Водолей — Семка Кубков
Много вариантов и соблазнов. День советует отсекать иллюзии и выбирать только то, что имеет реальную ценность.
Рыбы — Звезда
Надежда и внутренний свет. День мягко поддерживает и напоминает: вы двигаетесь в правильном направлении.
10 января 2026 года – день спокойных, но важных решений. Гороскоп на картах Таро показывает: для Тельцов это время внутренней опоры, для Весов – момент выбора, а для всех знаков – возможность двигаться дальше без спешки, но с уверенностью.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.