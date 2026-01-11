- Дата публикации
Гороскоп на картах Таро на 11 января 2026 года: внутренняя стабильность для Козорогов и эмоциональное прояснение для Раков
11 января завершает первую рабочую неделю года ощущением итога и выравнивания. Карты Таро подсказывают, где следует закрепить позиции, а где позволить себе мягкое эмоциональное прояснение.
Это день, когда многие процессы становятся понятными без лишних слов. Гороскоп на картах Таро на 11 января 2026 года говорит о стабилизации, принятии и спокойных выводах. Для Козорогов это момент внутренней опоры, для Раков – день, когда эмоции наконец-то обретают ясную форму.
Овен — Король Жезлов
Вы чувствуете контроль и видение. День подходит для подведения итогов недели и определения дальнейших шагов.
Телец — Шестерка Кубков
Теплые воспоминания или контакты с прошлым. День может принести чувство уюта и внутреннего покоя.
Близнецы — Тройка Мечев
Возможно эмоциональное прояснение из-за непростого разговора. День важен для честности, даже если она немного болезненна.
Рак — Туз Кубков
Эмоциональное обновление. Вы ощущаете облегчение и готовность двигаться дальше с открытым сердцем.
Лев — Десятка Жезлов
Усталость сказывается. День советует не тянуть на себе лишнее и честно определить пределы ответственности.
Дева — Паж Пентаклей
Новое практическое намерение. День подходит для планирования, обучения или формирования полезной привычки.
Весы — Четверка Мечей
Пауза и восстановление. День следует провести спокойно, без перегрузки информацией и решениями.
Скорпион — Королева Мечей
Четкое видение и внутренняя зрелость. Вы способны спокойно назвать вещи своими именами и принять решение.
Стрелец — Тройка Кубков
Легкость и общение. День благоприятен для встреч, дружеских разговоров и небольшого празднования.
Козорог — Король Пентаклей
Внутренняя устойчивость и уверенность. Вы хорошо чувствуете почву под ногами и можете спокойно планировать дальше.
Водолей — Двойка Жезлов
Взгляд на будущее. Вы уже видите следующий шаг, но еще не торопитесь. Это верная позиция.
Рыбы — Девятка Кубков
Удовольствие и благодарность. День приносит чувство завершенности и комфорта.
11 января 2026 года - день мягкого подведения итогов. Гороскоп на картах Таро показывает: для Козорогов это точка стабильности, для Раков – эмоциональное обновление, а для всех знаков – возможность завершить неделю без напряжения, с пониманием собственного ритма.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.