Это день, когда многие процессы становятся понятными без лишних слов. Гороскоп на картах Таро на 11 января 2026 года говорит о стабилизации, принятии и спокойных выводах. Для Козорогов это момент внутренней опоры, для Раков – день, когда эмоции наконец-то обретают ясную форму.

Овен — Король Жезлов

Вы чувствуете контроль и видение. День подходит для подведения итогов недели и определения дальнейших шагов.

Телец — Шестерка Кубков

Теплые воспоминания или контакты с прошлым. День может принести чувство уюта и внутреннего покоя.

Близнецы — Тройка Мечев

Возможно эмоциональное прояснение из-за непростого разговора. День важен для честности, даже если она немного болезненна.

Рак — Туз Кубков

Эмоциональное обновление. Вы ощущаете облегчение и готовность двигаться дальше с открытым сердцем.

Лев — Десятка Жезлов

Усталость сказывается. День советует не тянуть на себе лишнее и честно определить пределы ответственности.

Дева — Паж Пентаклей

Новое практическое намерение. День подходит для планирования, обучения или формирования полезной привычки.

Весы — Четверка Мечей

Пауза и восстановление. День следует провести спокойно, без перегрузки информацией и решениями.

Скорпион — Королева Мечей

Четкое видение и внутренняя зрелость. Вы способны спокойно назвать вещи своими именами и принять решение.

Стрелец — Тройка Кубков

Легкость и общение. День благоприятен для встреч, дружеских разговоров и небольшого празднования.

Козорог — Король Пентаклей

Внутренняя устойчивость и уверенность. Вы хорошо чувствуете почву под ногами и можете спокойно планировать дальше.

Водолей — Двойка Жезлов

Взгляд на будущее. Вы уже видите следующий шаг, но еще не торопитесь. Это верная позиция.

Рыбы — Девятка Кубков

Удовольствие и благодарность. День приносит чувство завершенности и комфорта.

11 января 2026 года - день мягкого подведения итогов. Гороскоп на картах Таро показывает: для Козорогов это точка стабильности, для Раков – эмоциональное обновление, а для всех знаков – возможность завершить неделю без напряжения, с пониманием собственного ритма.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.