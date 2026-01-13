Гороскоп на картах Таро на 13 января: Весам — мощный прорыв, а Ракам — оговорки

Карты Таро / © ТСН.ua

Ежедневный таропрогноз на 13 января 2026 поможет каждому знаку зодиака лучше сориентироваться в энергетических потоках дня. Нас ждет день глубоких прозрений, неожиданных встреч и вызовов для внутренней стойкости.

Карта дня - Башня .

Это карта внезапных изменений, избавления от иллюзий и возможности увидеть правду. Она призывает нас не держаться за устаревшие конструкции – внешние или внутренние – и быть готовыми к очистке.

Узнайте, что карты Таро подсказывают именно вашему знаку зодиака в этот день.

Овен — Рыцарь Мечев

День активных действий. Вы сможете преодолеть препятствия, но соблюдайте осторожность с агрессией. Не торопитесь рубить с плеча.

Телец — Девятка Пентаклов

Удачный день для финансовых решений и стабильности. Ваша уверенность в себе принесет плоды. Насладитесь заслуженным спокойствием.

Близнецы — Пятерка Кубков

Возможна эмоциональная потеря или разочарование. Не зацикливайтесь на негативе – рядом есть поддержка, которую вы еще не видите.

Рак — Дьявол

Остерегайтесь манипуляций и соблазнов. День, когда легко потерять контроль. Будьте осознаны своих действий и не поддавайтесь на провокации.

Лев — Двойка Жезлов

Время для стратегического планирования Не торопитесь с действиями – выберите направление, которое действительно соответствует вашим стремлениям.

Дева — Сила

Вы получите шанс проявить выдержку и внутреннюю силу. Сегодня именно мягкость и мудрость станут вашей суперсилой.

Весы — Колесница

Энергия прорыва и победы. Вы способны достичь цели, если будете управлять процессом решительно. Не бойтесь принимать инициативу.

Скорпион — Восьмерка Мечев

Ограничения, которые вы чувствуете, только в вашей голове. Измените угол зрения – и найдется выход.

Стрелец — Король Кубков

День эмоциональной зрелости. Вы сможете уравновесить чувства и действовать с позиции сердца. Помогите тем, кто нуждается в поддержке.

Козорог — Семка Пентаклов

Терпение – ваш союзник. Сегодня плоды еще не созрели, но усилия не напрасны. Дайте время процессу.

Водолей — Шестерка Жезлов

Время победы. Вас признают, и ваши усилия подмечены. Примите похвалу, которую вы давно заслужили.

Рыбы — Жрица

Слушайте интуицию. День подходит для погружения в себя, медитации, исследования знаков. Подсказки уже рядом, прислушайтесь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.