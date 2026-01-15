- Дата публикации
Гороскоп на картах Таро на 15 января 2026: важный шаг для Козорогов и неожиданные новости для Близнецов
15 января подталкивает к конкретным действиям и проясняет, что долго оставалось «в подвешенном состоянии». Карты Таро советуют не медлить с уже созревшими решениями.
У этого дня энергия движения вперед: не резкого, но точного. Гороскоп на картах Таро на 15 января 2026 года говорит о выборе, ответственности и небольших событиях, которые могут оказать существенное влияние на настроение. Для Козорогов это будет день важного шага, а для Близнецов – момент новостей или информации, изменяющей видение ситуации.
Овен — Рыцарь Жезлов
День активности и импульса. Вы можете захотеть действовать быстро и смело. Главное – не спешить там, где нужна точность.
Телец — Девятка Пентаклов
Самодостаточность и уверенность. День благоприятен для финансовых вопросов и внутреннего комфорта. Вы ощущаете стабильность.
Близнецы — Восьмерка Жезлов
Неожиданные новости и ускорение событий. День может принести скорый ответ, сообщение или изменение планов. Важно быть гибкими.
Рак — Королева Кубков
Эмоциональная чувствительность и забота. День подходит для теплых разговоров, поддержки и мягкого обновления.
Лев — Шестерка Жезлов
Признание и доказательство верного пути. День может принести удачу, похвалу или внутреннюю уверенность.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Трудолюбие и фокус. День хорошо подходит для дел, где нужна дисциплина и внимательность к деталям.
Весы — Двойка Кубков
Партнерство и взаимопонимание. День благоприятен для примирения, важных разговоров и уговоров.
Скорпион — Туз Мечей
Ясность и решение. День помогает увидеть правду и отсекать лишнее. Хороший момент для четких выводов.
Стрелец — Тройка Жезлов
Взгляд на перспективу. Вы понимаете, куда двигаться дальше. День подходит для планирования и стратегических решений.
Козерог — Колесница
Важен шаг вперед. День дает импульс движению, победе над сомнениями и контроль над ситуацией. Вы берете руль в свои руки.
Водолей — Звезда
Надежда и восстановление. День мягко поддерживает и возвращает веру в себя. Хорошее время для намерений.
Рыбы — Умеренность
Баланс и покой. День рекомендует не торопить действия и держать равновесие. Вы двигаетесь правильно, если не спешите.
15 января 2026 - день движения и прояснения. Гороскоп на картах Таро показывает: для Козорогов это момент важного шага, для Близнецов – неожиданные новости, а для всех знаков – возможность перейти от планов к реальным действиям без лишнего напряжения.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.