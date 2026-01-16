Гороскоп на картах Таро на 16 января 2026: неожиданный поворот для Водолеев и важная поддержка для Раков

Карты Таро / © ТСН.ua

Это день, когда события могут меняться быстрее, чем ожидалось. Гороскоп на картах Таро на 16 января 2026 года говорит о перезагрузке, честных выводах и освобождении от лишнего. Для Водолеев возможен неожиданный поворот или внезапное прозрение, а для Раков день принесет чувство поддержки и эмоциональной опоры.

Овен — Пятерка Мечей

День может показать, где борьба не имеет смысла. Не стоит тратить энергию на конфликты, не дающие результата. Выбирайте мир там, где это возможно.

Телец — Шестерка Пентаклей

Баланс обмена. День благоприятен для помощи, поддержки и честных договоренностей. Важно не тянуть все самостоятельно.

Близнецы — Паж Жезлов

Новости, интересные идеи, легкий старт. День может принести вдохновение или желание попробовать что-нибудь новое. Не игнорируйте импульс.

Рак — Двойка Кубков

Поддержка и взаимопонимание День благоприятен для примирения, теплых разговоров и партнерских решений. Вы не одни – рядом есть люди, которые готовы быть рядом.

Лев — Король Жезлов

Уверенность и лидерство. День подходит для четких решений и движения вперед. Вы знаете, чего хотите, и это ощущают другие.

Дева — Семерка Пентаклей

Терпение и ожидание результатов. Вы уже многое сделали — теперь важно не форсировать события. Дайте процессам созреть.

Весы — Справедливость

День честных выводов. Следует принять решение или определить позицию. Все, что сегодня решается, имеет длительные последствия.

Скорпион — Восьмерка Кубков

Отпуск. День покажет, от чего следует уйти без сожаления. Это не поражение, а взрослый шаг к новому этапу.

Стрелец — Тройка Жезлов

Перспектива и планировка. День поможет увидеть, куда двигаться дальше. Хорошее время для стратегических шагов.

Козерог — Восьмерка Пентаклей

Рабочий ритм и фокус. День способствует наведению порядка, дисциплине и конкретным результатам. Вы быстро возвращаете контроль.

Водолей — Башня

Неожиданный поворот. Что-то может резко измениться – план, мнение, понимание ситуации. Не пугайтесь: карта показывает очищение от иллюзий и старт нового уровня.

Рыбы — Умеренность

Баланс и восстановление. День рекомендует не торопиться, не реагировать резко и беречь ресурс. Вы выиграете, если сохраните равновесие.

16 января 2026 - день обновления через правду. Гороскоп на картах Таро показывает: для Водолеев возможен резкий поворот, который изменит видение, для Раков — поддержка и теплый контакт, а для всех знаков шанс отпустить лишнее и перейти к более честному, сильному этапу.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.