Гороскоп на картах Таро на 17 января 2026: приятная новость для Весов и время восстановления для Рыб

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Этот день хорошо подходит для перезагрузки, спокойных разговоров и выравнивания. Гороскоп на картах Таро на 17 января 2026 года говорит об эмоциональном восстановлении, поддержке и маленьких событиях, которые могут поднять настроение. Для Весов день принесет приятную новость или знак, а для Рыб – возможность вернуть баланс и почувствовать покой.

Овен — Рыцарь Пентаклей

День медленного, но надежного движения. Важно делать шаг за шагом и не требовать от себя скорейшего результата.

Телец — Девятка Кубков

Удовлетворение и внутренний комфорт. День благоприятен для отдыха, маленьких радостей и ощущения «я могу себе позволить».

Реклама

Близнецы — Паж Мечей

Новости, наблюдение, внимательность к деталям. День может принести информацию, которая станет важной позже. Не торопитесь с выводами.

Рак — Король Кубков

Эмоциональная зрелость. Вы держите баланс и не позволяете чувством управлять решениями. Хороший день для важных разговоров.

Лев — Шестерка Жезлов

Признание и поддержка. День может принести похвалу, хорошую новость или внутреннее подтверждение, что вы на верном пути.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Работа и дисциплина. Даже если это исходящий, вы можете захотеть упорядочить дела. Добрый день для полезных мелочей.

Реклама

Весы — Паж Кубков

Приятная новость, тёплый жест или неожиданная поддержка. День благоприятен для примирений и искренних разговоров.

Скорпион — Сила

Выдержка и спокойная уверенность. День подсказывает: вы сильнее, чем кажется. Не нужно бороться – достаточно держать позицию.

Стрелец — Тройка Жезлов

Взгляд на перспективу. Вы видите, куда двигаться дальше. День подходит для планирования и формирования стратегии.

Козерог — Король Пентаклей

Стабильность и практичность. День поможет укрепить позиции и спокойно разобраться с финансами или планами.

Реклама

Водолей — Двойка Мечей

Пауза перед решением. День подсказывает: вы еще не готовы сделать окончательный выбор и это нормально. Дайте себе время.

Рыбы — Четверка Мечей

Восстановление и тишина. День стоит посвятить отдыху, сну, перезагрузке. Вам нужно вернуть ресурс.

17 января 2026 года – день мягкого восстановления. Гороскоп на картах Таро показывает: для Весов это время приятной новости или знака, для Рыб момент отдыха и возвращения сил, а для всех знаков возможность прожить день спокойно, без давления, но с вниманием к важному.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.