Гороскоп на картах Таро на 19–25 января 2026 года: резкий поворот для Близнецов и шанс на прорыв для Козорогов

Это период, когда январь перестает быть разогревом и начинает требовать решений. Неделя хорошо подходит для откладываемых вами действий, но плохо переносит хаос, импульсивные затраты и эмоциональные разрывы “на нервах”.

Гороскоп на картах Таро на 19–25 января 2026 года говорит о выборе, быстрых поворотах и проверке на зрелость. Для Близнецов неделя станет резким поворотом, а для Козорогов шансом совершить прорыв и закрепить позиции.

ТОП-3 знака недели: кому повезет больше всего

Козерог – вы берете контроль и выиграете там, где другие теряются.

Лев – неделя дает победу, признание или сильный результат.

Телец финансово и эмоционально становится спокойнее: появляется опора.

Гороскоп на картах Таро на 19–25 января для всех знаков

Овен — Рыцарь Жезлов

Неделя скорых решений и движения. Возможны спонтанные поездки, резкие смены планов или желание "взять свое". Ваш плюс – смелость, ваш риск – действовать на эмоциях. Совет: не спорьте ради адреналина.

Телец — Девятка Пентаклей

Стабильность возвращается. Это неделя, когда вы можете позволить себе покой, красоту, комфорт и четкие финансовые решения. Хорошо закрывать денежные вопросы и не ввязываться в чужие проблемы. Совет: берегите ресурс и не оправдывайтесь за свое "мне так надо".

Близнецы — Колесо Фортуны

Резкий поворот недели. События могут измениться неожиданно: новость, звонок, предложение или стечение обстоятельств. Важно быть гибкими и не держаться за старый сценарий. Совет: если шанс пришел быстро – не откладывайтесь "до лучшего момента".

Рак — Двойка Кубков

Неделя отношений и поддержки. Возможно примирение, восстановление контакта или теплый разговор, который все поставит на место. Хорошо договариваться и говорить честно. Совет: не проверяйте людей молчанием – просите прямо.

Лев — Шестерка Жезлов

Вы в центре внимания — и в этот раз заслуженно. Неделя может принести победу, похвалу, сильный результат или момент "вот оно". Совет: не умаляйте себя и не отказывайтесь от возможностей из-за стыда.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Рабочая, продуктивная неделя. Вы быстро входите в режим “сделать нормально”, и это дает результат. Хорошо закрывать мелкие задачи, документы, обучение. Совет: не ждите идеального настроения – просто начинайте.

Весы — Справедливость

Неделя честных решений. Вы либо подписываете договоренность, либо ставите границы, либо наконец говорите "нет". Совет: не пытайтесь быть удобными – будьте справедливы.

Скорпион — Семка Мечей

Осторожность и стратегия. Неделя покажет, где есть недосказанность, манипуляция или игра "не до конца честно". Не все нужно озвучивать – иногда лучше молчать и смотреть. Совет: проверяйте факты и не доверяйте сладким словам.

Стрелец — Тройка Жезлов

Перспектива открывается шире. Вы думаете о будущем, развитии, переезде, новом направлении или масштабировании идеи. Совет: не бойтесь планировать далеко – это ваш сильный ход.

Козерог — Император

Шанс на прорыв из-за контроля и структуры. Вы становитесь тем, кто принимает решение, а не ждет. Это неделя для работы, ответственности, финансов, документов и границ. Совет: не объясняйте всем свои планы – просто делайте.

Водолей — Туз Мечей

Ясность и решение. Неделя может принести прозрение: вы вдруг поймете, что делать, и перестанете сомневаться. Хорошо для важных разговоров и расстановки точек. Совет: не украшайте реальность – правда работает на вас.

Рыбы — Луна

Эмоциональная волна и интуиция. Неделя может принести сомнения, ревность, фантазии или "накрутку". Не делайте выводы в состоянии тревоги. Совет: если что-то кажется подозрительным, проверьте, а не додумывайте.

