Гороскоп на картах Таро на 2–8 февраля 2026 года: денежный шанс для Тельцов и судьбоносное решение для Скорпионов

Неделя с 2 по 8 февраля может принести события, которые изменят финансовые планы одних знаков и поставят других перед важным жизненным выбором.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Начало февраля 2026 года по картам Таро несет энергию движения и последствий: все, что запускается сейчас, будет продолжаться в ближайшем будущем. Это период, когда случайные разговоры, новости или встречи могут оказаться знаковыми. Некоторым представится шанс улучшить финансовое положение, а кому-то придется честно определиться со своими приоритетами и направлением движения. Особо заметные изменения ожидают Тельцов и Скорпионов, но ни один знак не останется без подсказок.

ТОП-3 знака недели (2–8 февраля 2026 года): кому повезет больше всего

Телец — финансовый фаворит недели

Именно Тельцам карты Таро дают самый заметный материальный шанс. Это может быть новое предложение, дополнительный доход или идея, что перерастет в стабильный заработок. Главное — не проигнорировать возможность из-за сомнений или чрезмерной осторожности.

Скорпион — знак судьбоносных решений

Для Скорпионов неделя становится точкой перелома. Решение, принятое сейчас, может определить дальнейшее направление в работе или личной жизни. Карты говорят об обновлении и переходе на новый этап, даже если это сначала кажется сложным.

Лев — неделя признания и побед

Львы могут получить правильно подтверждающие подтверждения. Это проявится из-за похвалы, поддержки или результата, который станет заметным другим. Неделя придает уверенность и укрепляет позиции.

Овен — Колесница

Неделя подталкивает вас действовать более активно и не ждать, пока обстоятельства сложатся сами. Вы почувствуете, что ситуация сдвигается с места, когда берете инициативу в свои руки. Решительность и готовность двигаться вперед помогут получить результат быстрее, чем ожидалось.

Телец Туз Пентаклей

Для вас это одна из самых перспективных недель в финансовом плане. Может появиться предложение, новый источник дохода или идея, которая со временем принесет стабильную прибыль. Важно не обесценивать возможность только потому, что она кажется небольшой на старте.

Близнецы Паж Мечей

Неделя приносит информацию, новости и разговоры, которые могут изменить ваше видение ситуации. Вы узнаете ранее остававшиеся без внимания детали. Полезно задавать вопросы и не делать выводов наспех.

Рак Двойка Кубков

Период благоприятен для сближения и налаживания отношений. Откровенный разговор или тёплая встреча поможет снять напряжение и вернуть ощущение взаимности. Люди вокруг будут более открыты к диалогу.

Лев Шестерка Жезлов

Вы можете почувствовать признание и поддержку. То, над чем вы работали раньше, начинает давать результат, и это заметят другие. Неделя придает уверенность в своих силах.

Дева Восьмерка Пентаклей

Это время сосредоточенного труда и постепенного прогресса. Вы можете сделать больше, чем планировали, если не будете отвлекаться по пустякам. Последовательность станет вашим козырем.

Весы Справедливость

Неделя подталкивает к честным решениям. Вы можете оказаться в ситуации, где придется определиться и назвать вещи своими именами. Прямота сейчас работает лучше компромиссов, которые не удовлетворяют никого.

Скорпион Суд

Для вас это период осознания и важного выбора. Может появиться событие или новость, что заставит просмотреть планы. Это не о потерях, а о переходе на новый этап и освобождении от уже отжившего.

Стрелец Тройка Жезлов

Вы начинаете смотреть вперед и видеть более широкую перспективу. Появляются вдохновляющие идеи и планы. Полезно думать о развитии и не ограничивать себя только текущими задачами.

Козерог Император

Неделя усиливает ваше стремление к контролю и порядку. Вы сможете навести порядок в делах и почувствовать больше уверенности в решениях. Четкость действий даст стабильный результат.

Водолей Звезда

Возникает чувство надежды и внутреннего обновления. Вы можете понять, куда двигаться дальше, даже если полной картины нет. Доверие к себе станет ключом.

Рыбы Луна

Эмоции могут быть изменчивыми, поэтому следует не торопиться с выводами. Неделя больше о наблюдениях и понимании, чем о резких шагах. Интуиция подскажет подходящий момент для действия.

Неделя 2–8 февраля 2026 года по картам Таро – это период возможностей и решений. Тельцы могут получить финансовый шанс, Скорпионы — пройти точку судьбоносного выбора, а другим знакам следует внимательно относиться к появляющимся на пути событиям и подсказкам.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

