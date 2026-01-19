Гороскоп на картах Таро на 20 января 2026 года: резкий поворот для Скорпионов и шанс на прорыв для Козерогов

Карты Таро / © ТСН.ua

Это день, когда «случайности» работают как сигналы. Гороскоп на картах Таро на 20 января 2026 года предупреждает: лишние слова могут испортить план, а правильный шаг — дать результат уже в ближайшее время. Для Скорпионов возможен резкий поворот в ситуации, а для Козерогов — момент, когда нужно действовать твердо и без сомнений.

Овен — Рыцарь Жезлов

День активности и резких решений. Вы можете захотеть сделать все сразу. Совет: не сжигайте мосты из-за эмоций — лучше направьте энергию в конкретное действие.

Телец — Королева Пентаклей

Стабильность и забота о себе. Хорошо решать финансовые вопросы, наводить порядок в быту и не тратить ресурс на лишнее. Совет: сначала ваш комфорт, потом — все остальные.

Близнецы — Паж Мечей

Новости, детали, важная информация. День может принести сообщение, которое изменит планы. Совет: не реагируйте сразу — проверьте факты.

Рак — Двойка Кубков

Контакт и поддержка. День подходит для примирения, откровенного разговора и договоренностей. Совет: не молчите, если вам нужно тепло.

Лев — Шестерка Жезлов

День победы и признания. Вы можете получить похвалу или почувствовать, что все становится на свои места. Совет: не умаляйте своих заслуг.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Трудолюбие и точность. День подходит для дел, документов, учебы и наведения порядка. Совет: делайте поэтапно — так будет быстрее.

Весы — Влюбленные

Ключевой выбор. День задаст вопрос: что вы выбираете на самом деле — комфорт или честность. Совет: не принимайте решение «чтобы никого не обидеть».

Скорпион — Башня

Резкий поворот. Может разрушиться иллюзия, план или договоренность, которая держалась на шатком. Совет: не держитесь за то, что уже трещит — это очищение для нового старта.

Стрелец — Тройка Жезлов

Перспектива и расширение. Вы видите, куда двигаться дальше и можете планировать следующие шаги. Совет: думайте шире — вариантов больше, чем кажется.

Козерог — Император

Шанс на прорыв через контроль и структуру. Вы можете закрепить позиции, поставить границы и навести порядок. Совет: меньше объяснений — больше действий.

Водолей — Туз Мечей

Ясность и решение. День помогает увидеть правду и отсечь лишнее. Совет: не украшайте реальность — это вам невыгодно.

Рыбы — Луна

Эмоциональная волна и сомнения. День может провоцировать тревогу или фантазию. Совет: не делайте выводов в состоянии напряжения — проверяйте факты.

20 января 2026 года — день, который не терпит самообмана. Гороскоп на картах Таро показывает: Скорпионы могут пережить резкий поворот, Козероги получат шанс на прорыв и укрепление позиций, а другим знакам день позволит или действовать смело, или вовремя остановиться, чтобы не потерять контроль.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.