Гороскоп на картах Таро на 2026 год для всех знаков зодиака: что ждет в любви, финансах, карьере и здоровье

2026 год станет для многих знаков зодиака временем перемен, выбора и переосмысления привычных ориентиров. Карты таро показывают общую картину года и подсказывают, в каких сферах следует действовать осторожнее, а где не упустить новые возможности.

Овен

2026 для Овнов принесет важные решения и резкие повороты, которые изменят привычный ход событий. Карты таро советуют не бояться выбора и действовать решительно – детальный прогноз читайте отдельно .

Телец

Для Тельцов год пройдет под знаком стабилизации и постепенных изменений без резких скачков. Карты советуют делать ставку на последовательность и терпение – больше об этом читайте в прогнозе для вашего знака .

Близнецы

2026 год для Близнецов будет динамичным и насыщенным информацией и событиями. Карты таро советуют сохранять фокус и не распыляться – детали ищите в отдельном прогнозе .

Рак

Для Раков год может стать периодом внутренних перемен и переосмысления жизненных приоритетов. Карты советуют беречь эмоциональный баланс – читайте больше в персональном прогнозе .

Лев

2026 год для Львова связан с самореализацией и проверкой амбиций. Карты таро указывают на необходимость действовать уверенно, но без давления – подробнее в прогнозе для Львов .

Дева

Для Дев год станет временем упорядочение дел и практических решений. Карты советуют не спешить и действовать с холодной головой – больше читайте в полном прогнозе.

Весы

2026 год для Весов будет проходить под знаком важного выбора и восстановления баланса. Карты таро советуют не откладывать решения — детали в расширенном прогнозе .

Скорпион

Для Скорпионов рек может стать переломным и трансформационным. Карты указывают на завершение старых этапов и начало нового – читайте больше в прогнозе для вашего знака.

Стрелец

2026 для Стрельцов откроет новые возможности и перспективы роста. Карты советуют быть открытыми для перемен — подробнее в персональном прогнозе.

Козерог

Для Козорогов год будет связан со стабильностью, ответственностью и долгосрочными планами. Карты таро советуют действовать системно – читайте больше в прогнозе для Козерогов.

Водолей

2026 год для Водолеев может стать временем обновления и нестандартных решений. Карты советуют доверять собственным идеям, но взвешивать каждый шаг – детали в полном прогнозе.

Рыбы

Для Рыб год будет проходить под знаком интуиции и внутренних перемен. Карты таро советуют беречь собственный ресурс – читайте больше в развернутом прогнозе.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.