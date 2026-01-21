Гороскоп на картах Таро на 21 января 2026 года: шанс для Тельцов и резкий разговор для Близнецов

Карты Таро / © ТСН.ua

Это день, когда «все вроде бы нормально» может резко превратиться в «надо решать сейчас». Гороскоп на картах Таро на 21 января 2026 предупреждает: не все новости будут мягкими, но именно они помогут выйти на правильное направление. Для Тельцов неделя открывает возможность укрепить позиции, а для Близнецов день принесет резкий, но полезный разговор.

Овен — Семерка Жезлов

Вам придется отстоять свою позицию. День может принести давление или конкуренцию. Совет: не оправдывайтесь – просто держите пределы.

Телец — Туз Пентаклей

Шанс на выгоду: деньги, работа, полезное предложение или ресурс. День благоприятен для практических решений. Совет: берите возможность сразу, не созревайте неделю.

Близнецы — Король Мечей

Резкий разговор или решение. Сегодня нужна ясность и прямота. Совет: говорите четко, без намеков – это сэкономит время и нервы.

Рак — Шестерка Кубков

Теплый контакт и поддержка. Возможно сообщение из прошлого или разговор, который вернет покой. Совет: не отказывайтесь от простой радости.

Лев — Колесница

День движения и контроля. Вы можете быстро продвинуться вперед, если не сомневаетесь. Совет: не ждите идеального момента – стартуйте.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Работает дисциплина. День подходит для документов, дел, обучения, наведения порядка. Совет: меньше перфекционизма больше сделанного.

Весы — Двойка Кубков

Партнерство и уговор. День благоприятен для примирения и важной беседы. Совет: не играйте в холодность, если хотите близости.

Скорпион — Девятка Мечей

Тревога может преувеличивать проблемы. День советует не накручивать себя и проверять факты. Совет: не принимайте решения ночью или эмоциями.

Стрелец — Тройка Жезлов

Перспектива и планировка. Вы видите, куда двигаться дальше. Совет: делайте шаги на опережение – это ваш плюс.

Козерог — Император

Структура и контроль. День для ответственных решений, границ и четких правил. Совет: не объясняйте всем свои планы – просто действуйте.

Водолей — Семка Кубков

Много вариантов и соблазнов. День требует трезвости. Совет: выберите одно – и доведите до результата.

Рыбы — Умеренность

Баланс и восстановление. День помогает выровнять состояние и не впадать в крайность. Совет: берегите ресурс – он вам еще понадобится.

21 января 2026 года – день четких слов и практических шансов. Гороскоп на картах Таро показывает: Тельцы могут получить выгодную возможность, Близнецы – резкий, но полезный разговор, а другим знакам день подскажет, где держать границы, а где – двигаться вперед без сомнений.