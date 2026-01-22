Гороскоп на картах Таро на 22 января 2026 года: неожиданное известие для Львова и важный выбор для Весов

Карты Таро / © ТСН.ua

Это день, когда многое становится понятно без объяснений. Гороскоп на картах Таро на 22 января 2026 года говорит о созревших решениях и о ситуациях, где промедление только ухудшает состояние. Для Львов день принесет неожиданное известие или шанс заявить о себе, а для Весов станет моментом выбора, который определит дальнейшее движение.

Овен — Колесница

День движения и контроля. Вы можете быстро продвинуться вперед, если не сомневаетесь. Совет: действуйте сразу, но не "в лоб" - с тактикой.

Телец — Шестерка Пентаклей

Баланс обмена. День подходит для договоренностей, финансовых вопросов и взаимной поддержки. Совет: не тяните все на себе – просите помощи.

Близнецы — Паж Мечей

Новости и подробности. День принесет информацию, которую нужно правильно прочесть. Совет: не делайте выводы из первого сообщения — уточняйте.

Рак — Двойка Кубков

Теплый контакт и поддержка. День благоприятен для примирения, откровенного разговора и партнерских решений. Совет: говорите прямо, без намеков.

Лев — Восьмерка Жезлов

Неожиданное известие или резкое ускорение событий. День может принести уведомление, приглашение или быстрый результат. Совет: реагируйте быстро – шанс не будет ждать.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Работа и фокус. День хорошо подходит для дел, документов, учебы. Совет: делайте поэтапно и успеете больше, чем кажется.

Весы — Влюбленные

Важен выбор. День заставит определиться – в отношениях, работе или внутренней позиции. Совет: выбирайте честно, а не "чтобы всем было хорошо".

Скорпион — Семка Мечей

Осторожность и стратегия. День подскажет, где лучше молчать и не показывать свои планы. Совет: проверяйте факты – не все так прозрачно, как кажется.

Стрелец — Тройка Жезлов

Перспектива и развитие. Вы видите, куда двигаться дальше. Совет: не ограничивайте себя мелкими целями – мыслите шире.

Козерог — Император

Структура и контроль. День для решений, границ, ответственности и практических шагов. Совет: меньше объяснений – больше действий.

Водолей — Туз Мечей

Ясность и прозрение. День поможет увидеть правду и отсечь лишнее. Совет: говорите четко – это сэкономит время.

Рыбы — Луна

Эмоциональная волна и сомнения. День может провоцировать тревогу или фантазию. Совет: не делайте выводов на эмоциях – проверяйте реальность.

22 января 2026 года - день скорых сигналов и честных выборов. Гороскоп на картах Таро показывает: Львы могут получить неожиданное известие, Весы – сделать важный выбор, а другим знакам день подскажет, где действовать быстро, а где – соблюдать осторожность и держать курс.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.