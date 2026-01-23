- Дата публикации
Гороскоп на картах Таро на 23 декабря 2025: приятный сюрприз для Львова и важное решение для Козорогов
23 декабря может принести события, которые изменят ваши планы перед праздниками: кому-то представится шанс получить приятный бонус, а кому-то придется быстро принять взрослое решение, чтобы не тянуть напряжение в новый год.
Конец декабря - это всегда период, когда жизнь подбрасывает "контрольные вопросы": что вы берете с собой дальше, а что должно остаться в прошлом. Гороскоп на картах Таро на 23 декабря 2025 года говорит о неожиданных возможностях, честных разговорах и необходимости навести порядок в делах, деньгах и отношениях. Для Львов день может принести приятный сюрприз, а для Козорогов станет моментом важного решения.
Овен — Рыцарь Жезлов
День активности и скорых решений. Возможны спонтанные поездки или резкие смены планов. Совет: не ссорьтесь по пустякам — лучше направьте энергию в действие.
Телец — Шестерка Пентаклей
Баланс обмена: помощь, поддержка, подарки, возврат долгов или финансовая договоренность. Совет: не стесняйтесь принимать, если вам дают искренне.
Близнецы — Паж Мечей
Новости, сообщения, мелкие детали, которые могут изменить картину дня. Совет: не реагируйте сразу – уточняйте и проверяйте.
Рак — Двойка Кубков
Теплый контакт и поддержка. День благоприятен для примирения, искренних разговоров и семейной близости. Совет: скажите прямо, что вам важно.
Лев — Туз Кубков
Приятный сюрприз, тепло и эмоциональное наполнение. Возможен подарок, комплимент или момент, возвращающий веру в хорошее. Совет: не закрывайтесь – позвольте себе радость.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Практический день: дела, подготовка, документы, завершение мелких задач. Совет: сделайте главное – и тогда будет легче дышать.
Весы — Влюбленные
Важен выбор. Он может относиться к отношениям, договоренностям или внутренней позиции. Совет: не выбирайте "чтобы не было конфликта" - выбирайте честно.
Скорпион — Семка Мечей
День предосторожности. Возможны недосказанности или ситуации, где лучше не показывать свои планы. Совет: держите дистанцию с теми, кому не доверяете.
Стрелец — Тройка Жезлов.
Перспектива и планы. Вы можете четко увидеть, что делать после праздников. Совет: не откладывайте идею – зафиксируйте ее.
Козерог — Справедливость
Важно решение и момент правды. День заставит поставить точку в тянущемся вопросе. Совет: не переносите ответственность на других, вы уже все знаете.
Водолей — Колесо Фортуны
Неожиданный поворот. События могут измениться быстро: новость, встреча или случайное совпадение. Совет: будьте гибкими – день дает шанс.
Рыбы — Умеренность
Баланс и восстановление. День подходит для спокойных дел без перегрузки. Совет: не торопитесь – вы успеете, если не рассеетесь.
23 декабря 2025 года – день, когда важно не тянуть лишнее в новый год. Гороскоп на картах Таро показывает: Львы могут получить приятный сюрприз и тепло, Козороги принять важное решение, а другим знакам день подскажет, где действовать быстро, а где сохранять спокойствие и держать пределы.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.