Гороскоп на картах Таро на 23 декабря 2025: приятный сюрприз для Львова и важное решение для Козорогов

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Конец декабря - это всегда период, когда жизнь подбрасывает "контрольные вопросы": что вы берете с собой дальше, а что должно остаться в прошлом. Гороскоп на картах Таро на 23 декабря 2025 года говорит о неожиданных возможностях, честных разговорах и необходимости навести порядок в делах, деньгах и отношениях. Для Львов день может принести приятный сюрприз, а для Козорогов станет моментом важного решения.

Овен — Рыцарь Жезлов

День активности и скорых решений. Возможны спонтанные поездки или резкие смены планов. Совет: не ссорьтесь по пустякам — лучше направьте энергию в действие.

Телец — Шестерка Пентаклей

Баланс обмена: помощь, поддержка, подарки, возврат долгов или финансовая договоренность. Совет: не стесняйтесь принимать, если вам дают искренне.

Реклама

Близнецы — Паж Мечей

Новости, сообщения, мелкие детали, которые могут изменить картину дня. Совет: не реагируйте сразу – уточняйте и проверяйте.

Рак — Двойка Кубков

Теплый контакт и поддержка. День благоприятен для примирения, искренних разговоров и семейной близости. Совет: скажите прямо, что вам важно.

Лев — Туз Кубков

Приятный сюрприз, тепло и эмоциональное наполнение. Возможен подарок, комплимент или момент, возвращающий веру в хорошее. Совет: не закрывайтесь – позвольте себе радость.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Практический день: дела, подготовка, документы, завершение мелких задач. Совет: сделайте главное – и тогда будет легче дышать.

Реклама

Весы — Влюбленные

Важен выбор. Он может относиться к отношениям, договоренностям или внутренней позиции. Совет: не выбирайте "чтобы не было конфликта" - выбирайте честно.

Скорпион — Семка Мечей

День предосторожности. Возможны недосказанности или ситуации, где лучше не показывать свои планы. Совет: держите дистанцию с теми, кому не доверяете.

Стрелец — Тройка Жезлов.

Перспектива и планы. Вы можете четко увидеть, что делать после праздников. Совет: не откладывайте идею – зафиксируйте ее.

Козерог — Справедливость

Важно решение и момент правды. День заставит поставить точку в тянущемся вопросе. Совет: не переносите ответственность на других, вы уже все знаете.

Реклама

Водолей — Колесо Фортуны

Неожиданный поворот. События могут измениться быстро: новость, встреча или случайное совпадение. Совет: будьте гибкими – день дает шанс.

Рыбы — Умеренность

Баланс и восстановление. День подходит для спокойных дел без перегрузки. Совет: не торопитесь – вы успеете, если не рассеетесь.

23 декабря 2025 года – день, когда важно не тянуть лишнее в новый год. Гороскоп на картах Таро показывает: Львы могут получить приятный сюрприз и тепло, Козороги принять важное решение, а другим знакам день подскажет, где действовать быстро, а где сохранять спокойствие и держать пределы.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.