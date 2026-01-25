Гороскоп на картах Таро на 25 января 2026: резкий шанс для Водолеев и проверка на терпение для Дев.

Карты Таро / © ТСН.ua

Конец недели часто обнажает истинные причины усталости, раздражения или напряжения. Гороскоп на картах Таро на 25 января 2026 года говорит об искушении действовать резко, но дает возможность выйти на новый уровень — если не поддаться эмоциям. Для Водолеев день может стать шансом на резкий прорыв, а для Дев – проверкой на терпение и способность держать контроль.

Овен — Семерка Жезлов

День, когда нужно отстоять себя. Возможно давление или конкуренция. Совет: не оправдывайтесь – держите границы спокойно, но твердо.

Телец — Девятка Пентаклей

Самодостаточность и стабильность. День подходит для финансовых решений, покупок "с умом" и восстановления комфорта. Совет: не тратьте ресурс на чужие проблемы.

Близнецы — Восьмерка Жезлов

Быстрые события и новости. День может принести уведомление, звонок или резкое изменение планов. Совет: реагируйте быстро, но не обещайте лишнего.

Рак — Двойка Кубков

Поддержка и контакт. День благоприятен для примирения, теплых разговоров и уговоров. Совет: не молчите, если хотите близости.

Лев — Шестерка Жезлов

День победы. Вы можете получить похвалу, результат или внутреннее подтверждение вашей силы. Совет: принимайте успех без стыда.

Дева — Семерка Пентаклей

Проверка терпения. Результат уже близок, но не мгновенный. Совет: не обесценивайте сделанное – просто дайте процессу созреть.

Весы — Влюбленные

Выбор и честность. День подскажет, что вы действительно выбираете: удобство или правду. Совет: не тяните с уже созревшим решением.

Скорпион — Сила

Выдержка и внутренний контроль. День требует покоя: ваша мягкая сила сильнее любого давления. Совет: не доказывайте – просто действуйте уверенно.

Стрелец — Тройка Жезлов

Перспектива и планы. Вы видите, что делать дальше и готовы двигаться шире. Совет: не ограничивайте себя мелкими целями.

Козерог — Император

Контроль и структура. День для решений, границ, финансовых вопросов и ответственности. Совет: меньше объяснений – больше действий.

Водолей — Колесо Фортуны

Резкий шанс и неожиданный поворот. События могут измениться через час, но в вашу пользу. Совет: не держитесь за план – ловите возможность.

Рыбы — Умеренность

Баланс и восстановление. День требует покоя и мягкости к себе. Совет: не берите на себя лишнего – вам нужен ресурс.

25 января 2026 года — день, когда важно не сорваться на мелочах и не упустить шанс из-за сомнений. Гороскоп на картах Таро показывает: Водолеи могут получить резкую возможность для прорыва, Девы пройдут проверку на терпение, а другим знакам день подскажет, где держать границы и уверенно действовать.

