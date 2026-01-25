Гороскоп на картах Таро на 26 января – 1 февраля 2025: резкий шанс для Водолеев и важная правда для Весов

Карты Таро / © ТСН.ua

Конец января — это время, когда новый год перестает быть настроением и становится реальностью: дела, ответственность, выбор. Гороскоп на картах Таро на 26 января – 1 февраля 2025 г. говорит о переходе к конкретике, о сильных решениях и о том, как не потерять контроль из-за эмоций.

Для Водолеев этот период принесет резкий шанс или поворот, а для Весов – момент правды, после которого не получится притворяться, что ничего не произошло.

ТОП-3 знака недели: кому повезет больше всего

Водолей — неделя дает шанс и подбрасывает возможность, которую важно не упустить.

Козерог — вы соберетесь, возьмете контроль и получите результат.

Лев — возможное признание, сильная победа или "ваш момент".

Гороскоп на картах Таро на неделю для всех знаков зодиака

Овен — Колесница

Неделя движения и решительности. Вы можете быстро продвинуться вперед, если не будете сомневаться и оглядываться на чужое мнение. Совет: действуйте, но не устраивайте гонку со всеми сразу.

Телец — Девятка Пентаклей

Стабильность и внутренняя опора. Хороший период для финансовых решений, наведение порядка в обиходе и возвращение комфорта. Совет: не тратьте деньги на эмоции — покупайте то, что действительно полезно.

Близнецы — Восьмерка Жезлов

События ускоряются. Возможны новости, активная переписка, быстрые договоренности и изменение планов. Совет: не распыляйтесь – выберите главное и держите темп.

Рак — Двойка Кубков

Неделя отношений и поддержки. Возможно примирение, сближение или разговор, снимающий напряжение. Совет: не проверяйте людей молчанием – говорите прямо.

Лев — Шестерка Жезлов

Период победы и признания. Вы можете получить похвалу, сильный результат или почувствовать, что ситуация наконец-то возвращается в вашу пользу. Совет: не умаляйте себя — берите свое.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Рабочая и продуктивная неделя. Вы способны закрыть много дел, если не будете отвлекаться. Совет: не ждите идеального настроения – результат придет из-за дисциплины.

Весы — Справедливость

Важна правда и решение. Эта неделя поставит точку в тянувшейся теме: договоренности, отношения, рабочие вопросы. Совет: не бойтесь быть честными – это вас уволит.

Скорпион — Семка Мечей

Осторожность и стратегия. Возможны недосказанности или ситуации, где не все так прозрачно, как кажется. Совет: держите планы у себя и проверяйте факты.

Стрелец — Тройка Жезлов

Взгляд на перспективу. Вы почувствуете, что готовы двигаться пошире: обучение, развитие, новые горизонты. Совет: не ограничивайте себя мелкими целями.

Козерог — Император

Контроль и структура. Вы соберетесь, наведете порядок и сделаете правильные шаги в финансах или работе. Совет: меньше слов – больше конкретных действий.

Водолей — Колесо Фортуны

Резкий шанс и поворот событий. Возможны неожиданные новости, предложение или совпадение, которое изменит планы. Совет: будьте гибкими – удача приходит быстро.

Рыбы — Луна

Эмоциональная волна и сомнения. Неделя может провоцировать тревогу или фантазию. Совет: не делайте выводов на эмоциях – проверяйте реальность и берегите себя.

Неделя 26 января – 1 февраля 2025 года принесет быстрые события и давно вызревшие решения. Гороскоп на картах Таро показывает: Водолеи получат шанс и поворот, Весы – момент правды, а Козороги и Львы смогут закрепить победы. Главное правило этого периода – действовать конкретно и не тратить энергию на лишние эмоции.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.