Гороскоп на картах Таро на 26 января 2026: шанс для Козорогов и резкая правда для Рыб

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Начало новой недели часто показывает, с чем вы реально входите в рабочий ритм: с ясной головой или с хвостами, которые тянутся еще с выходных. Гороскоп на картах Таро на 26 января 2026 года говорит о дисциплине, честных решениях и умениях не поддаваться эмоциональным провокациям. Для Козорогов день станет шансом закрепить результат, а для Рыб – моментом правды, после которого уже не получится делать вид, что все нормально.

Овен — Рыцарь Жезлов

День активности и скорых решений. Может хотеться "рвануть" сразу в нескольких направлениях. Совет: не спорьте на эмоциях – лучше сделайте один сильный шаг.

Телец — Девятка Пентаклей

Стабильность и опора. День благоприятен для финансов, покупок и восстановления комфорта. Совет: не тратьте ресурс на тех, кто не ценит вашу помощь.

Реклама

Близнецы — Паж Мечей

Новости, детали, важная информация. День может принести сообщение, которое изменит планы. Совет: не делайте выводы из первого слова — уточняйте.

Рак — Двойка Кубков

Поддержка и контакт. День благоприятен для примирения, уговоров и теплых разговоров. Совет: скажите прямо, что вам нужно – вас услышат.

Лев — Шестерка Жезлов

День маленькой победы. Вы можете получить признание, похвалу или результат, который поднимет самооценку. Совет: не умаляйте своих заслуг.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Фокус и дисциплина. День подходит для работы, учебы, документов и порядка. Совет: не ждите вдохновения – результат придет через действие.

Реклама

Весы — Влюбленные

Выбор и честность. День заставит определиться по важной теме. Совет: не выбирайте "чтобы никто не обиделся" - выбирайте то, что вам подходит.

Скорпион — Семка Мечей

Осторожность и стратегия. Возможны ситуации, где не все сказано прямо. Совет: не открывайте планы всем подряд – держите контроль.

Стрелец — Тройка Жезлов.

Перспектива и развитие. Вы видите, что делать дальше и готовы планировать шире. Совет: не останавливайтесь на первом варианте – ищите лучший.

Козерог — Туз Пентаклей

Шанс укрепить позиции: деньги, работа, ресурс или полезное предложение. День может дать возможность, которую следует взять сразу. Совет: не сомневайтесь долго – действуйте практически.

Реклама

Водолей — Туз Мечев

Ясность и решение. День поможет увидеть правду и отсечь лишнее. Совет: говорите коротко и по сути – так будет лучше.

Рыбы — Башня

Резкая правда и перезагрузка. Что-то может сломаться: план, иллюзия или договоренность, которая держалась "на честном слове". Совет: не держитесь за то, что уже трещит – это увольнение для нового этапа.

26 января 2026 — день, который не терпит самообмана и затягивания. Гороскоп на картах Таро показывает: Козороги могут получить шанс закрепить результат, Рыбы столкнуться с правдой, которая изменит направление, а другим знакам день подскажет, где действовать быстро, а где держать дистанцию и не открывать планы раньше времени.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.