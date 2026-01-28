Гороскоп на картах Таро на 28 января 2026: важный разговор для Весов и шанс изменить план для Водолеев

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Этот день хорошо показывает, кто готов брать ответственность, а кто все еще пытается "переждать". Гороскоп на картах Таро на 28 января 2026 года говорит о честных разговорах, неожиданных поворотах и необходимости быстро адаптироваться к переменам. Для Весов это день важного разговора, который расставит акценты, а для Водолеев шанс изменить план и выиграть больше, чем ожидалось.

Овен — Семерка Жезлов

Вам придется отстаивать свою позицию. День может принести давление или спор, но вы сможете удержать пределы, если не уйдете в эмоции.

Телец — Король Пентаклей

Практичность и стабильность. День хорошо подходит для финансовых решений, покупок и планирования бюджета. Важно не брать на себя лишние обязательства.

Реклама

Близнецы — Паж Мечей

Новости и подробности. Вы можете узнать что-то важное из разговора или сообщения. Не торопитесь с выводами – уточните информацию.

Рак — Королева Кубков

Эмоциональная глубина и поддержка. День благоприятен для задушевных разговоров и заботы о близких. Не держите чувство в себе.

Лев — Шестерка Жезлов

День признания. Вы можете получить подтверждение, что двигаетесь правильно — из-за похвалы, результата или поддержки.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Фокус и дисциплина. Вы сможете продвинуться по делам, если не будете отвлекаться по пустякам. Хороший день для работы с документами.

Реклама

Весы — Справедливость

Важный разговор и решение. День заставит назвать вещи своими именами. Честность сейчас важнее желания избежать конфликта.

Скорпион — Семка Мечей

Осторожность. Не все, что вам скажут будет полной правдой. День рекомендует держать планы при себе и проверять факты.

Стрелец — Тройка Жезлов

Взгляд на будущее. Вы видите перспективу и понимаете, что делать дальше. День благоприятен для планирования и решений о развитии.

Козерог — Император

Контроль и структура. День подходит для ответственных шагов, финансов и работы. Вы можете укрепить свой авторитет.

Реклама

Водолей — Колесо Фортуны

Шанс изменить план. События могут резко повернуть в другую сторону, но это сыграет вам в пользу, если вы не будете сопротивляться изменениям.

Рыбы — Умеренность

Баланс и покой. День просит не торопиться и беречь ресурс. Вы выиграете, если сохраните внутреннее равновесие.

28 января 2026 года – день, когда выиграют те, кто не боится говорить прямо и быстро адаптироваться. Гороскоп на картах Таро показывает: Весы получат шанс решить важный вопрос из-за разговора, Водолеи — изменить план на лучший, а другим знакам следует держать баланс между действиями и осторожностью.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.